Sandra Pica saltó a nuestras vidas con sólo 21 añitos, cuando decidió embarcarse en la locura que fue 'Mujeres y hombres y viceversa', pero no fue que realmente se coló en nuestras casas hasta que pisó 'La isla de las tentaciones' -en su segunda temporada- como soltera tentadora. De allí no salió especialmente bien parada, pero fue después del programa cuando empezó a dar que hablar. Su relación con Tom Brusse, hasta que se rompió mientras él estaba en 'Supervivientes', fue de lo más comentada, pero ahora que su vida es completamente diferente con su casa y su relación con Julen, ha decidido que no quiere saber más de la tele. Al menos, de momento.

La joven ha confesado que la tele le gusta, y aunque se siente afortunada de poder trabajar en realities o como colaboradora, "no es lo que trae el pan a casa", y viendo que la tele es un medio muy inestable, ha decidido darle un giro profesional a su vida, tal y como ha contado en su canal de mtmad: "Llevo dos años dedicándome a la tele... pero no siento que ese sea mi mundo", ha confesado. "Me considero bastante realista en ese sentido como para decir 'vale, ahora hago un reality, en ese periodo de tiempo ese es mi trabajo, pero cuando salga, la realidad es mi día a día", ha añadido, afirmando también que a sus 23 años sabe lo que quiere hacer y sus metas a corto y largo plazo.

Mediaset

Actualmente, Sandra trabaja con su familia en hostelería, y desarrolla un puesto de cocina que le hace feliz, y es hacia donde quiere enfocar su carrera profesional. "Al final es un negocio familiar que lleva 65 años. Mis bisabuelos se dejaron la piel, luego mis abuelos, luego mis padres... y yo no voy a hacerlo diferente. Me encanta comer y me encanta cocinar", ha sido rotunda.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sandra, desde los 18 años, ha estudiado para dedicarse al mundo de la moda mientras trabajaba en el negocio familiar, después se dedicó a la televisión, a ser influencer -que llegó a ser su fiente de ingresos el tiempo que estuvo viviendo en Madrid-... pero la barcelonesa vio en la cocina su gran pasión: "Cuando llegó el momento de renovar la matrícula para el siguiente curso en la universidad, me armé de valor y dije que no quería seguir. Era algo que no me llenaba. Me encanta la moda, pero yo quiero seguir donde he crecido y seguir el negocio, y que quería estudiar cocina".

Mediaset

Otro proyecto profesional para el verano

A pesar de que los 'haters' no paran de criticar y creen que no hace nada con su vida, además de trabajar y estudiar, Sandra también tiene otro proyecto en mente que podría ver la luz este verano, y lo abrirá con su hermana: se trata de un local de ocio con piscina y reservados para comer y tomar algo. Un concepto para el que contará con la ayuda de su hermana y que requerirá una buena inversión económica. Sin duda, la joven no sabe estarse quieta: "Creo que en la vida hay que saber hacer de todo, y que además es súper necesario".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io