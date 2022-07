Sandra Pica y Julen de la Guerra se las prometían muy felices en su relación, e incluso llegaron a hablar de boda y de tener hijos, pero hace unos días ambos anunciaron su ruptura: fue ella la que dio el bombazo, y días más tarde, Julen se explayó contando algunos detalles de cómo fue esa conversación y qué pasó después. El joven decía estar devastado, porque a pesar de que tenían problemas, Sandra llegó de un día para otro diciendo que quería dejar ahí la relación: "No entendía el motivo. El no saber nada me tenía muy mal".

Ahora, ha sido Sandra la que, a través de su canal, ha querido dar más detalles aún para que lo entienda Julen y lo entendamos todos: "Los últimos 15 días de estar juntos, estábamos mal", ha contado. Las discusiones se sucedían, pero había un motivo: "Yo soy una persona que se levanta y trabaja sus 8, 10 o 12 horas. Al principio es muy bonito pero el día a día es otra cosa. Yo necesito estar con una persona que tenga sus metas, sus rutinas, y cuando hablo con él a mí se me dice que yo no soy su madre", añadía.

En esas últimas semanas, por problemas personales y de salud, Sandra ha entonado el 'mea culpa': "Llevaba un tiempo que no me aguantaba ni yo", pero sabiendo que ella no estaba en un buen momento, tampoco sintió el apoyo de su chico, algo que terminaba en discusiones. Por eso, dice que le sorprende escucharle decir que la ruptura 'le pilló por sorpresa': "Unos días antes me decía 'es que ya no te sale ni darme los buenos días'. Cuando una persona te escribe cada día y deja de hacerlo... sorpresa, sorpresa tampoco", se quejaba la joven. "Decidí seguir escribiéndole, pero ya no sabía si lo hacía porque me salía, porque quería, porque él me lo había dicho... y yo me rayé muchísimo".

Fue a partir de ese momento cuando ella se dio cuenta de que la cosa no funcionaba y le llamó llorando: "Ahí es cuando le dije que no podía, y que no viniera porque yo tenía dudas", añade. "Al final quien está en mi cabeza soy yo, aunque él diga que tomé el camino fácil... y tiene razón, pero sabía que si seguíamos hablando íbamos a acabar en discusión. Yo de él no puedo decir una mala palabra, porque es un chico increíble, pero en rutinas, en formas de ver la vida o de estilo de vida éramos muy diferentes".

Sandra también ha querido explicar las palabras de Julen en las que dice que en una segunda llamada de teléfono ella se mostró "muy fría": "Es verdad. Pero tú, Julen, sabes lo que me soltaste por la boca: que era una mala persona, que era lo peor que habías visto, que no te merecía, que yo me merecía otra persona como Tom Brusse...", una serie de acusaciones que acabaron subiendo de tono, con Julen acusando a Sandra de que le había utilizado como Violeta: "Ahí ya nos calentamos y le dije que a lo mejor ni Violeta ni yo estamos tan mal, que igual el que tenía el problema era él. Al final acabamos colgándonos el teléfono".

"Después, a las 5 de la mañana, sí es verdad lo que cuenta de que me mandó unos mensajes", recuerda sobre los textos que él, arrepentido y de bajón, le envió, "pero te has olvidado del pequeño detalle de todo lo que me soltaste. A ver si esperas que después de todo eso esté yo al día siguiente llorando por ti por las esquinas. Pues no", ha soltado Sandra, que también ha revelado otro feo detalle que tuvo Julen: "A mí mi madre me vio llorando cuando rompí con él, pero le dije que no me preguntara yo tenía que seguir trabajando. Al rato estaban mi tía y mis primas preguntando qué había pasado, y había sido él. ¿Por qué vas tú a decirle nada a nadie si aún no he tomado yo la decisión de contarlo?".

Finalmente, Sandra ha dejado claro que le sigue teniendo cariño a Julen pese a todo lo feo de la ruptura porque le parece "un tío 10", pero, sin duda, no le ha gustado nada ver el vídeo. ¿Conseguirán arreglar sus diferencias y quedar, al menos, como amigos?

