Si hay un complemento protagonista en los looks de Ana Rosa Quintana desde que ha vuelto a su programa son sus pendientes. No pasan desapercibidos, sin embargo, hasta ahora nadie se había fijado en que la presentadora ya no lleva su anillo de casada. Ha sido ella quien lo ha confirmado tras un reportaje sobre las alianzas de boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón. El torero y la diseñadora compraron sus alianzas hace cinco años. Unas originales joyas en la que, en la parte visible, Ortega lleva una 'A' en relieve y Ana María, una 'J' y un detalle de brillantes. Él la sigue luciendo pero ella se la quitó hace unas semanas.

Tras el reportaje, en el que también se hablaba del paso del diestro por el hospital, Joaquín Prat ha comentado que él hace mucho tiempo que no lleva alianza, sin embargo Ana Rosa se la quitó hace poco. "Yo la he llevado siempre y ahora no la llevo y a lo mejor es por lo mismo que Ana María, por lo que veo. He adelgazado y me queda grande y me la he quitado por eso y Ana María también ha adelgazado mucho", comentaba la presentadora. A lo que sus colaboradores le contestaban que eso no era excusa ni era el motivo por el que la diseñadora no llevaba la alianza. "Hay que ir al joyero y no la llevo. Se me ha quedado grande", insitía Ana Rosa.

Captura TV

Uno de sus colaboradores le daba la opción de llevarla en una cadena, para lo que Ana Rosa también tenía respuesta: "Yo colgadas llevo muchas veces las de mis padres".

Pero sin duda, la respuesta que más ha impactado a todos ha sido de la Alessandro Lequio, casado con la estilista María Palacios. "Yo me la quité antes de salir de la iglesia. Lo hice por dos razones. Una, por cuestión de comodidad porque me resulta muy incómoda, y dos, para evitar conflictos en futuro. Imagínate que tienes el anillo y de repente te la quitas por lo que sea y surge el conflicto: '¿para qué te las ha quitado?' Si en cambio te la quitas antes...", contaba el colaborador provocando las risas de sus compañeros.

Captura TV

"También hay un truco que usa mucha gente que dice que no pueden llevarla porque cuando hacen deporte se les engancha y es peligroso. Hombreee", detacaba Ana Rosa.

Y hablando de anillos de boda, la conversación ha derivado en lo que ha hecho Íñigo Onieva con el anillo de compromiso que regaló a Tamara Falcó. Al parecer, el ingeniero se ha reunido con dos representantes de la joyería donde compró el anillo, no para devolverlo, sino para mejorar la joya con el fin de recuperar el amor y la confianza de la marquesa de Griñón.