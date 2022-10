José Ortega Cano aclara cómo se encuentra tras su paso por el hospital. El pasado 18 de octubre fue un día complicado para el torero, inmerso en una ruptura con su mujer Ana María Aldón y en plena polémica por los comentarios de su supuesta amiga, Patricia Donoso. Tras emitir un comunicado que anunciaba acciones legales contra la letrada, el diestro se mostró muy nervioso ante la prensa cuando visitó una autoescuela y, horas después, tuvo que pasar por un hospital de Madrid arropado por su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto; su hija Gloria Camila y David, el novio de ésta.

A su salida del hospital, Gloria Camila se mostraba muy cariñosa con su padre, Ortega Cano, tras su problema de salud y le ayudaba a subir en el vehículo aunque ninguno quiso aclarar el motivo de su visita al centro hospitalario. El torero se desplazó hasta su domicilio arropado por los suyos, vivienda a la que también llegaba, poco después, Ana María Aldón después de haber viajado a Cádiz para felicitar a su madre. Al parecer, y según ha contado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', la diseñadora tenía previsto quedarse más días en su tierra natal pero decidió regresar antes preocupada por la salud del padre de su hijo menor. A su llegada a Madrid, la gaditana habló con la prensa y dio a entender que conocía que su todavía marido había tenido que ir al hospital. "Yo no he dicho que no me hayan llamado", afirmaba.

A la mañana siguiente, este 19 de octubre, Ortega Cano salía de su casa acompañado por su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto para dirigirse a un restaurante marisquería donde se reunió con su hija Gloria Camila. A su llegada, el diestro aclaró cómo se encontraba tras su paso por el hospital. "Me encuentro estupendo" dijo.

Pepe del Real, de 'El programa de Ana Rosa' ha contactado con Aniceto para conocer el estado de salud del diestro y éste no ha querido dar muchos detalles sobre su estado de salud pero si ha comentado que el torero necesita estar tranquilo. Y es que Ortega Cano tiene muchos frentes abiertos: los ataques de Rocío Carrasco; los problemas en su matrimonio con Ana María Aldón; la polémica por su frase sobre su 'semen de fuerza' y la aparición de Patricia Donoso han hecho mella en su delicada salud. Cabe recordar que el torero ha sido intervenido del corazón y lleva dos stents coronarios.