No hay nadie que no haya visto alguna vez una película que piensa que son para adolescentes y cuando te has querido dar cuenta salen los títulos de crédito porque has sido incapaz de apartar tu mirada de la pantalla. Reconócelo, las películas de amor y románticas son adictivas y son geniales para ver en familia, con tu pareja o cuando echas de menos algo de cariño.

Lo mejor de Netflix es que ofrece una gratificación instantánea, por lo que a menudo puedes encontrar exactamente el tipo de película que te apetece en ese preciso momento. Y cuando sientas la necesidad de ver un romance conmovedor, Netflix no sólo te lo ofrecerá, sino que también te dará el sabor exacto de romance que estás buscando. Las mejores películas románticas de Netflix abarcan toda la gama: hay comedias románticas, dramas llorosos, películas para adolescentes que llegan a la edad adulta, clásicos y todo lo demás.



Por supuesto, las comedias románticas se han convertido en el pan de cada día de las plataformas, mientras que sería difícil encontrar una franquicia de comedia romántica en una sala de cine. De hecho, también tienes disponibles las mejores series de amor románticas de Netflix, por si lo tuyo son las ficciones capitulares en lugar de una película.



Eso sí, te recordamos que si no te gustan los dramas adolescentes, los originales de Netflix han sacado todo el partido posible a este género, con estrellas como Gina Rodríguez, Ali Wong y Jessica Williams en los papeles principales. Pero si lo que buscas es llorar más que reír, también hay un montón de películas lacrimógenas para elegir. En cualquier caso, saldrás con el corazón lleno. Por supuesto, si te apetece probar también otro géneros, puedes probar con las mejores películas de acción de Netflix, las mejores películas de comedia españolas de Netflix y las mejores películas de terror españolas de Netflix.

Por todo ello, estas son las mejores películas románticas de Netflix, en las que puedes descubrir tantas formas de amor como personas hay en el mundo. Dinos en las redes sociales cuál quieres que añadamos.