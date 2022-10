¿Cómo va la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno? La joven acudía al plató de 'El programa de Ana Rosa' para actualizar sobre cómo está su vida y si se han calmado las cosas con su familia. En concreto, la joven comentó en el programa que la relación con su hermano aún es bastante tensa y parece que cada día le ve menos solución. Ahora los hermanos tienen un problema económico, exactamente es que Kiko Rivera la debe un dinero a Isa Pantoja, pero parece que éste no está dispuesto a entregárselo: "Me van a costar más los abogados que lo que me debe. Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo", contaba la joven.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque las cosas están muy difíciles con su hermano, Isa Pantoja intenta llevar su vida como buenamente puede y se centra en quién de verdad está al lado suyo. Este pasado miércoles acompañaba a su prima Anabel Pantoja en su presentación de la nueva línea de joyas, y no puede estar más orgullosa por ella. También en el amor le va de maravilla, y la hija de Isabel Pantoja aseguraba que la boda sigue para adelante. "La verdad es que estábamos esperando a que se pasase todo esto de mi familia, pero viendo el percal, seguramente que para el año que viene lo hagamos".