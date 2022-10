Raquel Bollo es una íntima amiga de la familia Rivera-Pantoja. La diseñadora tiene una relación muy estrecha con Isabel Pantoja por lo que no es de extrañar que haya conocido los detalles de lo ocurrido a Kiko Rivera que ha tenido que ser ingresado por haber sufrido un ictus que, según ha confesado su mujer, afortunadamente ha sido leve. Y es que, a pesar de que Irene Rosales negaba en un principio que fuera a tener visitas, Isabel Pantoja no ha dudado en acudir al hospital a ver a su hijo con quien, en los últimos tiempos, había tenido una lucha abierta públicamente de la cual parecen haber enterrado el hacha de guerra, al menos durante el tiempo que Kiko esté convaleciente.

En su visita a 'Sálvame Deluxe', Bollo ha reconocido que esa misma mañana conocía cómo se encontraba el hijo de la tonadillera y cómo había ocurrido todo pues había llamado a Irene Rosales para preocuparse por su estado. Y es que, de haber sido algo grave, Raquel tenía claro que hubiera declinado acudir al plató.

Telecinco

“Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró. Dentro de lo que cabe, estaba tranquila. Pensé que si era algo delicado, no venía aquí. Hubiera llamado e ido directamente al hospital”, confesaba a Jorge Javier Vázquez con gesto de tranquilidad. “Le dio durmiendo la siesta. A él no le da y se van corriendo. Cuando se despierta, nota que, la cara, tiene parado un lado parado. Según va transcurriendo el tiempo y ve que la cosa no cambia, van al hospital, o llaman a una ambulancia, eso no lo sé”. Por su parte, Kiko Matamoros daba más detalles: “Van al hospital donde trabaja la hermana de Irene, allí le dicen que es un ictus y le recomiendan que vaya a un hospital especializado”.

Este testimonio está en la línea de lo narrado por Irene, quien detallaba que fueron al hospital por un dolor de garganta del DJ y fue allí donde le avisaron de que tenía que ser trasladado para tratar el posible ictus.