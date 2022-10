Kiko Rivera desvela el nuevo problema de salud que padece. Este 20 de octubre de 2022 prometía ser un gran día para el hijo de Isabel Pantoja porque, a partir de las 12 de la noche, publica 'Vudú', su nueva canción pero un contratiempo de salud podría empañarle lo que prometía ser una jornada de celebración. Un día antes, el hermano de Isa Pantoja ya había adelantado que la bajada de temperaturas había hecho mella en su cuerpo y esta misma mañana lo ha confirmado. "Ya estoy despierto aunque jodido de la garganta, gran putada, ya que hoy a las 00.00 se estrena Vudú" escribía en sus redes sociales revelando que la garganta le estaba dando guerra en un día tan importante.

No es el primer problema de salud que padece Kiko Rivera y lo comparte en sus redes sociales. El DJ sufre fuertes dolores por ataques de gota y, además, padece otra enfermedad crónica: diabetes. Pero a pesar de su garganta dolorida, el músico no está dispuesto a que nada empañe el estreno de su canción 'Vudú'.

Buenos días 🌞Ya estoy despierto aunque jodido de la garganta,gran putada, ya que hoy a las 00:00 se estrena Vudú, mi nuevo single. — KIKO RIVERA (@riverakiko) October 20, 2022

'Vudú', la nueva canción de Kiko Rivera y que tiene una estrofa dedicada a su esposa, Irene Rosales, es la renovada apuesta musical y personal del hijo de Isabel Pantoja ya que no tiene el soporte de ninguna empresa discográfica porque rompió con la última el pasado enero. "La vida me enseñó que lo importante no es llegar sino las veces que tienes que levantar. Yo vuelvo a hacerlo en forma de clave de sol a un compás de 4/4 porque lo intentaré una y un millón de veces más porque amo la músico y creo 100% en mí. Mañana ya tendréis disponible 'Vudú' sin ayudas de ningún tipo aunque hoy en día son tan necesarias totalmente orgánico como siempre he sido", escribió en sus Stories de Instagram.

Kiko Rivera se ha centrado en su música y no ha respondido a las últimas palabras de su hermana, Isa Pantoja, que, públicamente, le ha pedido que le devuelva el dinero que le debe. Y es que los hermanos no tienen relación y están en pie de guerra tras las últimas palabras del DJ contra la colaboradora de Ana Rosa. "Es una persona despreciable", le contestó Isa.