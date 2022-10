Kiko Rivera está bien. Buenas noticias llegan al clan Pantoja después de todo. Después de haber sido ingresado de urgencia por sufrir un ictus, Irene Rosales, quien no se ha despegado de él durante las últimas horas en las que ha permanecido en el hospital, ha dado las primeras declaraciones a los medios que se han apostado en la puerta del centro esperando la última hora.

Lo que en un principio iba a ser una visita al hospital por un resfriado, se ha convertido en un rápido ingreso por un ictus: "Veníamos a otro hospital por un dolor de garganta. Sí que es cierto que se levantó con media cara hinchada pero lo podíamos haber achacado a cualquier cosa: a un dolor de muelas, una infección de oído...". Allí ya les dijeron de lo que se trataba trasladándose a otro hospital. Ahora se encuentra en observación puesto que, como ha insistido Irene, "tiene que estar controlado".

Gtres

"Todo bien, todo controlado, ha sido un susto", decía Irene con una sonrisa en los labios de alivio tras las horas de angustia desde que entrar en el hospital. No obstante, debe permanecer ingresado para que le sigan haciendo pruebas para detectar de dónde ha podido surgir el ictus.

"Dentro de lo que es la palabra, hemos tenido suerte", confesaba la empresaria que evitaba decir en un primer momento "ictus", aunque aseguraba que todo estaba normal y que no había tenido ningún tipo de secuelas en la salud del DJ. "Está consciente y normal, no ha tenido nada. Lo importante es que él está bien y donde mejor puede estar es en el Hospital Virgen del Rocío donde le están cuidando de maravilla".

Gtres

En cuanto se dio la voz de alarma, todos los miembros del clan Pantoja comenzaron a preocuparse por el estado de salud del pequeño de los hermanos Rivera. Incluso su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pantoja, con quienes actualmente apenas tiene relación. "Todos nos hemos preocupado muchísimo y todos estamos al tanto de todo", aseguraba Irene Rosales confesando, sin querer dar nombres, que "todo el mundo está preguntando".

Sin embargo el DJ tiene que guardar reposo y estar tranquilo por lo que "él no puede tener el teléfono móvil" ni tampoco recibirá visitas, siendo Irene la única que acudirá a verle al hospital: "No va a recibir visitas porque no le viene bien, tiene que estar tranquilo".