Alejandra Rubio se ha mostrado tajante. La hija de Terelu Campos ha sido el objetivo de unas declaraciones muy afiladas de Paola Olmedo, la mujer de su primo, José María Almoguera. En los audios que se han filtrado a la prensa y que hemos podido escuchar en Sálvame, se escucha a Paola criticando duramente a todo el clan de las Campos, empezando por su suegra, Carmen Borrego, algo que la ha puesto en un lugar muy delicado aunque no ha dudado en contestarla: "no me hace ni puñetera gracia, ni que me juzgue a mí ni a mi familia”. En la misma línea se posicionaba Terelu Campos con quien su hermana se disculpó por la situación, algo que la presentadora no le tuvo en cuenta aceptando que ella no tenía que ver. Ahora ha sido Alejandra la que ha contestado a la rajada de mujer de su primo.

Capturas TV

Sobre ella, Paola afirmó que "es la que más vende, vende a cualquiera, es una bocazas, ni familia ni nada", además de calificarla de "tontísima" e "infiel" dejando entrever además que se podría haber hecho retoques estéticos, declaraciones que a Alejandra le han pillado por sorpresa. "Apenas la conozco, hemos hablado muy pocas veces. El día de su boda le dije que estaba muy guapa y poco más. Luego la vi en el cumpleaños de mi madre y ahí sí hablamos un poco más y ella fue súper educada y yo también", explicaba la influencer en 'Fiesta' demostrando que la relación es prácticamente nula.

Así, Alejandra ha querido romper una lanza a su favor confiando que ella ha caído en "una trampa" puesto que "la persona que la graba le ha hecho una entrevista en toda regla". Una explicación que no ha convencido a Emma quien ha apuntado que, aunque fuera una trampa, las opiniones son las que son. "Puede ser, pero la han engañado. Ella ha llegado hace poco a la familia. Nosotras ya vamos con mucho cuidado con lo que decimos, por si acaso, pero ella no conoce este mundo".



Eso sí, ha dejado claro que Paola al ver la filtración ha pedido disculpas a toda la familia escribiéndolas una por una puesto que se siente "avergonzada". "Nos escribió a todas y nos dijo que estaba todo descontextualizado. A lo que yo le contesté que creía que no y que esperaba que cuando me conociera cambiara su opinión de mí. También le dije que aceptaba sus disculpas", ha explicado Alejandra quien confiesa que Carmen Borrego "está fastidiada. Yo cuando vi los primeros audios, le dije que no se preocupara y que no iba a hacer de esto un mundo. Ni se iba a convertir en un problema familiar".