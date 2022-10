Fani Carbajo está en un momento complicado de su vida, y es que el final del verano y comienzo del otoño sólo le ha traído malas noticias, e incluso ella misma confeso estar "amargada": a los problemas con su negocio se sumó el tener que dejar a un lado sus planes de ser madre, algo que le ha hecho mella y con lo que parece que no levanta cabeza. Por eso, Fani ha decidido dar un golpe en la mesa y empezar a remontar, y lo primero que ha hecho ha sido un cambio físico: un cambio de look radical que pocos se esperaban en ella, y que lo cierto es que le luce mucho.

La ex superviviente se ha ido a la peluquería para pedirle a sus estilista un buen cambio, y al final lo ha conseguido: ha vuelto a su característico flequillo, pero ha dejado atrás su melena castaña para darle un nuevo color: ¡morado! Eso sí, no ha sido nada psicodélico, pero sí ha optado por darse un tinte de tonos violáceos por toda la cabellera que no le queda nada mal:

Mediaset

Mediaset

Fani también ha optado por eliminar las extensiones de su vida, y está encantada con el cambio, porque además la reacción de sus amigas, su hijo y su marido, Christofer, ha sido muy positiva: "Me he propuesto cuidarme más, arreglarme más y verme más guapa. Por eso se empieza: estoy un poco mejor de ánimos, no al 100%, pero este cambio me va a ayudar a decir 'venga, hasta arriba'", ha confesado en su canal de mtmad, donde ha presumido de transformación, que aunque de momento no se ve un cambio espectacular, con los lavados se irá aclarando y se verá un morado mucho más potente.

Mediaset

Además, el mismo día que grabó ese capítulo para mtmad posó en la alfombra roja del estreno de la película 'Black Adam', donde ya se le pudo ver con su nuevo look:

Gtres

Hace unos meses Fani nos hizo partícipes de su boda y después de sus primeros pasos en la aventura de ser madre por fecundación in vitro. Sin embargo, hace sólo unas semanas tuvo que comunicar que debía aparcar ese sueño: "Después de 6 días de tratamiento, yo soy muy sincera con mi doctora y le digo 'no puedo quedarme ahora mismo embarazada. No puedo continuar por mucha pena que me dé'". ¿Qué ha pasado? "Yo ahora mismo estoy pasando por una época de muchos cambios, alegrías, decepciones, nervios, ansiedad, mi local, cosas familiares personales, nuevos proyectos... y si yo no estoy al 100%, me da miedo que me hagan la transferencia del embrión y mi cuerpo no lo acepte otra vez", confesó. ¡Ánimo, Fani!