View this post on Instagram A post shared by mtmad (@mtmad.es) Lo primero que descubríamos era el vestido de la novia. A través de la cuenta de Mtmad, que ha sido testigo de todas sus idas y venidas, Fani Carbajo aprovechaba para mostrar su look en la boda. Un semirrecogido del que partía el velo le apartaba el pelo de los hombros donde lucía los tirantes del vestido de corte sirena, con un pronunciado escote hasta la cinturilla donde las transparencias son las protagonistas. Con encaje en el corpiño, se dejaba la espalda descubierta y larga falda de tul con bordados florales.



Instagram Así lucía de bonito en la ceremonia religiosa, de camino al altar del brazo de su hijo de 14 años, quien fue el encargado de acompañarla hasta Christofer al ritmo de 'Shallow', la banda sonora de 'Ha nacido una entrella'. Un detalle que ponía en un papel coprotagonista al joven.

Instagram ¡Ya es oficial! La pareja celebraba así en el salón de bodas ser ya oficialmente marido y mujer. Ya sin el velo, Fani disfrutaba del baile con su ya marido, quien lució un traje con chaleco en tonos malvas.

Instagram Tras ello no pudo faltar el tradicional corte del pastel nupcial.

Instagram Marina Ruiz, Oriana Marzolli o Bea Retamal fueron algunas de las invitadas a la ceremonia más activas y que más han celebrado el enlace en sus redes sociales.

Instagram Por ejemplo Mariana compartió su experiencia en el toro mecánico mostrando que uno de los vaivenes de la atracción le hizo que se mordiera el labio, ¡aunque eso no empañó la diversión!

Instagram Además Oriana mostró su vestido, rojo pasión, en el que las transparencias fueron también las protagonistas .

Instagram Sin embargo Yola Berrocal optó por algo de corte más tradicional con un vestido azul y rosa sin mangas con un estampado de una serpiente en el corpiño.

Instagram Marta de Lola, Asier Montano y Marina disfrutaron de la ceremonia con unas apuestas atrevidas. Mientras que la ex Superviviente apostó por un vestido asimátrico en tonos plateados con brillo, la ex tronista apostó también por las transparencias en negro con un diseño de Kilian Santana.

View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora de televisión Marta López tampoco se quiso perder el enlace y acudió con su pareja, Ruben GaHa.

