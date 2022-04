Malas noticias para Fani Carbajo, y es que la ex concursante de 'Supervivientes' sufre un retraso... en sus planes de maternidad. La joven se las prometía muy felices este año, en el que perseguía tener un bebé y casarse con su chico, Christofer, pero la vida le ha dado una 'torta' de realidad a lo Will Smith: sus planes de convertirse en madre van a tardar un poquito más de lo que pensaba, y es que los procesos en la fecundación in vitro no son precisamente rápidos. Eso sí, la cosa va hacia adelante, así que pueden ir pensando en nombres para niño y nombres para niña que son lo más.

Tras contar hace varias semanas que, tras intentarlo mucho, no conseguía quedarse embarazada, Fani y Christofer han decidido acudir a expertos para someterse a un tratamiento de fertilidad, y ver, así, su sueño de ser padres cumplido, especialmente él, ya que ella ya tiene un hijo -Emilio- de una relación anterior (al que, sin embargo, Christofer ha criado como si fuera suyo desde muy pequeñito, e incluso le llama 'papá'). Y aunque la cosa va lenta, va segura, porque Fani ha contado a través de su canal de mtmad por qué está tardando en quedarse embarazada, descartando además que haya ningún problema para tranquilizar a todos: "Después de la punción, en la que me quitaron los óvulos, tengo que esperar a que me baje el periodo, el de abril, y cuando me baje tengo que tomar un medicamento para preparar el útero. Después me tienen que hacer una ecografía para ver que esté todo bien, y si está todo correcto, es cuando me introducen el embrión". Repasamos los síntomas que pueden indicar que, por fin, estás embarazada.

Aún así, después de los tests que se han realizado y todo este proceso, que ha contado, no se puede cantar victoria: "Hay que esperar para saber si mi cuerpo lo acepta o no. No es un proceso fácil ni de un día para otro". "Se me está haciendo muy largo. La espera, desespera... pero yo espero que todo salga bien", se ha lamentado.

Fani, además, ha querido dar más detalles de este proceso: "Se consiguieron 7 embriones, de los que salieron adelante 5, lo cual está muy bien, pero de esos 5, se han salvado 3 que están en perfectas condiciones", ha revelado, contando también que los otros dos se han descartado por un recuento cromosómico alto tras un estudio genético, y puede dar lugar a un bebé con patologías o problemas. "De esos 3, me van a introducir 1", ha añadido. Además, ha dejado claro que le da igual que sea niño o niña: "Estoy acostumbrada a estar rodeada de niños. Tengo primos, sobrinos... y si sale niña, otra Fani dando guerra".

