Fani Carbajo se mostraba hace unos meses muy feliz con su tratamiento de fertilidad. La ex concursante de 'Supervivientes' había decidido volver a ser madre, esta vez con su marido, Christofer Guzmán, pero la cosa se ha torcido hasta niveles insospechados: hay algo que, después de someterse al proceso de pruebas, pastillas y hormonas, le ha obligado frenar en seco y posponer sus planes. La propia Fani compartía con todos sus seguidores cada paso que daba para poder ser madre de nuevo, pero finalmente esos planes se han truncado.

Ha sido a través de su canal de mtmad donde la joven ha revelado que, tras mucho esfuerzo y dinero invertidos, ha tenido que parar: "Después de 6 días de tratamiento, yo soy muy sincera con mi doctora y le digo 'no puedo quedarme ahora mismo embarazada. No puedo continuar por mucha pena que me dé'". ¿Qué ha pasado? "Yo ahora mismo estoy pasando por una época de muchos cambios, alegrías, decepciones, nervios, ansiedad, mi local, cosas familiares personales, nuevos proyectos... y si yo no estoy al 100%, me da miedo que me hagan la transferencia del embrión y mi cuerpo no lo acepte otra vez".

Fani ya había desvelado que había tenido problemas para quedarse embarazada en el pasado, y no quiere volver a pasar por lo mismo. "No es por la medicación, es porque me da miedo que me dé un ataque de ansiedad, o me ponga nerviosa, por estar para arriba y apra abajo... porque yo no puedo parar mi vida". "Yo estoy se lo comenté a Christofer, a su hermana, a su madre, a mis amigas... yo ya me desahogué, me entendieron, y creo que el mejor momento de que me hagan la transferencia del embrión es cuando esté más calmada y sepa que mi cuerpo lo va a aceptar bien", ha confesado entera, pero con mucho dolor.

Lo que Fani ha querido dejar claro es que el proceso al que se ha sometido no es, ni por asomo, como quedarse embarazada de forma natural: "Es mucho bastante complicado, es agotador mentalmente, no hay un momento en el que digas 'qué bien, qué feliz soy'... porque tienes muchos cambios por las hormonas", por lo que no muchas madres o parejas van a poder sentirse identificadas con ella, pero sí ha querido pedir respeto, comprensión y apoyo, porque si hay algo que desea de verdad es ser madre, y tener que tomar esta decisión no ha sido nada fácil para ella ni para Christofer. Recordamos cómo fue la boda de Fani y Christofer y todos los detalles que no se vieron del enlace.

Fani retomará el proceso más adelante

Tras la extracción de sus óvulos y la fecundación in vitro posterior, Fani tiene ahora mismo un embrión congelado, por lo que puede (y espera) retomar el proceso más adelante: "A ver si para Navidad puedo iniciar otra vez el tratamiento. Sé que está ahí, lo van a cuidar y está en las mejores manos, y cuando hablé con la doctora me dijo que había tomado una decisión muy acertada, porque si estoy pasando por estos cambios ahora mismo no es la mejor opción, y realmente debería estar tranquila". Un apoyo, que, por supuesto, también ha recibido de su marido: "Él tiene muchas ganas de ser padre también, pero lo entendió perfectamente por la situación que tenemos ahora mismo".