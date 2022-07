Fani Carbajo está viviendo una época con algún que otro altibajo. Hace unos días le podíamos ver de lo más feliz celebrando su preciosa boda con Christofer, de la que también te contamos en Diez Minutos todos los detalles que no se vieron tras las cámaras. Sin embargo, a pesar de estar viviendo un gran momento personal con su pareja, parece que hay algo que le tiene "amargada" y que le impide poder disfrutar de todo lo que le está ocurriendo. Un problema que está vinculado a un temible número: el 40.

La ex concursante de 'Supervivientes' acaba de cumplir 38 años y no deja de pensar en que cada vez está más cerca de los 40. De hecho, ya se está preparando para ese momento haciéndose algún que otro retoque para no llegar a notar demasiado el paso de la edad, el último de ellos podría ser un rejuvenecimiento vaginal que ya ha confesado tener ganas de hacerse.

Lo cierto es que, de momento, ahora le ha tocado celebrar sus 38 en Mallorca por temas profesionales. Una situación que todavía le ha puesto más triste por estar alejada de su casa y de sus familiares y amigos. "Esto fatal, estoy amargada... mañana es mi cumple y no tengo ganas de nada, tendría que esta en Madrid con mi gente. Estoy llorando, lo estoy pasando mal. Estoy muy susceptible ¿estaré embarazada?", ha indicado mientras Christofer intentaba consolarle.

La ex participante de 'LIDLT' ha confesado que ella pensaba que se merecía una fiesta por todo lo alto y, sin embargo, estaba viendo que allí no la iba a tener. "Debería estar feliz porque es mi cumple y no lo estoy, estoy amargada. Me merezco celebrarlo por todo lo alto y no va a ser. Estoy rayada porque es el primer año que no estoy junto a los míos".

Sin embargo, parece que esto no es lo único que le tiene preocupada, y es que el principal problema lo tiene con la edad. "Me da miedo envejecer. Sé que ahora mismo gracias a mi genética estoy muy bien pero no paro de rayarme. Dicen que la edad no importa pero eso es cuando el hombre es mayor y la mujer es más joven. En este caso yo le saco 7 años. Cuando tenga 40 él va a tener 33. No quiero que él sea mas chico que yo", ha reconocido lamentando la diferencia que existe entre ella y Christofer.

Una tristeza que se le ha pasado al ver que su chico le tenía preparada una gran sorpresa, y es que han acudido a una discoteca en la que le han llevado una gran tarta mientras todos los presentes le cantaban cumpleaños feliz. Un detalle que ha provocado que esté un poco más contenta, aunque no será el único que tenga, y es que su chico le ha confesado que en Madrid le espera otra celebración junto a sus amigos.

Lo cierto es que para ella su estancia en Mallorca parece haber estado llena de altos y bajos, y es que cuando ya iban a volver a Madrid se han encontrado con que su vuelo se retrasaba. Tras tener que esperar unas horas más de lo previsto han llegado a casa, donde Christofer y su hijo le han regalado una gran bolsa con ropa y unos vales para que pueda disfrutar, entre otras cosas, de un desayuno cuando quiera o un masaje. Unos detalles que han hecho que se le pase su tristeza al pensar en su edad.

