La noche del lunes 24 de octubre ha sido de las más dura para Rocío Carrasco. Otro capítulo de 'En el nombre de Rocío' sería emitido como cada lunes pero lo más complicado ha sido nada más empezar el programa. Rocío Carrasco se ha tenido que enfrentar a sus fantasmas del pasado con respecto a su ex matrimonio con Antonio David Flores. José María Franco, el exchofer de Rocío Jurado fue uno de los grandes aliados del malagueño y está noche visitaba el programa para disculparse con la hija de la cantante.

Nada más entrar Jorge Javier Vázquez a plató, la hija de la artista se derrumbaba y rompía a llorar. "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira", decía Rocío Carrasco entre lágrimas.

Telecinco

"Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", continuaba. "Este no es el lloro de la derrota, es el lloro y la emoción de la victoria", le animaba Jorge Javier Vázquez a la protagonista de la historia. "Espero que se aclare todo y decir la verdad", decía José María Franco, que no ha podido evitar llorar antes de su cara a cara con la hija de 'la más grande'.