El pasado 23 de octubre María del Monte y su novia Inmaculada Casal se casaban en Sevilla. La pareja se casó por lo civil el mes de julio y ahora han querido celebrar un enlace junto a sus familiares y amigos en Sevilla. Una fiesta en el que el gran ausente ha sido el sobrino de la cantaora, Antonio Tejado. Tal y como ha contado Beatriz Cortázar en el programa de Emma García, la relación entre ambos se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años y ha sido el motivo para que el joven no les acompañase en este día tan especial. La que sí acudía a la celebración era Toñi Moreno que es muy amiga de la familia de la cantante desde hace años.

La noticia se veía empañada por otra muy complicada, y es que Kiko Rivera ingresaba en el hospital tras sufrir un ictus. El hijo de Isabel Pantoja ingresaba en la madrugada del viernes 21 de octubre en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tras cuatro días de ingreso hospitalario, el hermano de Isa Pantoja abandonaba el centro hospitalario, para descansar en casa, aunque no está desconectando del todo. A través de sus redes sociales ha pedido respeto y ha dejado claro que ni su madre ni su hermana van a ir a visitarle.

Isa Pantoja ya contaba en 'El Programa de Ana Rosa' que no la dejaron entrar cuando fue al hospital a ver a su hermano. A parte también confirmaba en el programa que María del Monte se había puesto en contacto con ella en seguida para preocuparse por el estado de salud del dj. "Me llamó enseguida cuando se enteró de lo de mi hermano y yo le conté lo que sabía. Ella sabe que yo se lo agradezco mucho y me alegro mucho que se haya casado, enhorabuena". A pesar de la inexistente relación que hay entre las cantantes, parece que María del Monte sigue teniendo en mente a los hijos de Isabel Pantoja.