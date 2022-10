La hermana de Terelu Campos está emocionada porquedel que será el primer nieto para la colaboradora de 'Sálvame'. El clan Campos está feliz con la buena nueva por la llegada de un nuevo miembro de la familia que será, además, el primer bisnieto para María Teresa Campos . Lo único que empaña su felicidad es que la noticia llega en medio de la polémica causada por los audios en los que Paola criticaba a su suegra, Carmen Borrego; a Terelu y a su hija, Alejandra Rubio. Será el primer hijo para José María pero el tercero para Paola que ya tiene dos de su vida anterior. Todavía no han desvelado el sexo del bebé algo que puede averiguar gracias a la tabla china lunar

Carmen Borrego, que mantiene una relación de altibajos con su sobrina Alejandra Rubio, confirma el embarazo de su nuera en la revista 'Lecturas' y revela que, cuando conoció la noticia, se puso a llorar. La llegada del primer nieto de la colaboradora de 'Sálvame' no era un secreto para todos y algunos de sus compañeros de programa conocían la buena nueva. Gema López era una de las que conocía el embarazo de Paola ya que, cuando saltó la polémica de los audios, la feliz abuela se lo confesó. "Me dijo muy nerviosa porque mi nuera está embarazada. Y me dijo: 'No digas nada'. A lo mejor la chica está de poco tiempo, pensé yo", confesaba la periodista.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carmen Borrego quiere centrarse en la felicidad que le embarga por la futura llegada de su primer nieto y olvidar la polémica creada por los audios de su nuera Paola en los que la criticaba a ella, a Terelu Campos y a Alejandra Rubio. Al parecer, la joven está arrepentida porque sabe que ha metido la pata y ha cometido un error y su suegra está dispuesta a pasar página. Carmen Borrego ya mostró su apoyo público a su hijo José María, el marido de Paola con la que se casó el pasado mayo, compartiendo en sus redes una foto suya con el joven. "Eres el amor de mi vida y este día fue uno de los más felices de mi vida. Todos nos equivocamos pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía . Te quiero", le escribió junto a una imagen de ambos en la boda.