Ana Rosa Quintana no para de sumar alegrías. Tras haber vuelto a su programa recuperada de su cáncer, ahora la periodista y presentadora tiene mucho que celebrar, y es que ha sido nombrada por la prestigiosa revista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país. Ella misma, al enterarse este mismo jueves 27 de octubre, ha querido tener unas escuetas pero sentidas palabras en pleno directo en su show, 'El programa de Ana Rosa': "Llegué tarde al salir de aquí y me fui pronto, (pero quiero) agradecer y dar la enhorabuena a todas esas mujeres y a las que luchan", ha dicho.

Probablemente las palabras de agradecimiento de la presentadora las suscriban las otras 99 mujeres que están en esta prestigiosa y famosa lista que cada año la mencionada revista conforma con los personajes del momento. Aunque algunas repiten, como Ana Patricia Botín (presidenta ejecutiva del Banco Santander) o Pepa Bueno, que formó parte de la lista de las 25 personas más influyentes de España en todos los ámbitos. Este año se estrenan las cantantes Rigoberta Bandini y Chanel. También llama la atención la presencia de Tamara Falcó, que ha visto su fama disparada con el estreno de su reality, 'La Marquesa', y ha recibido un gran apoyo tras su ruptura con Íñigo Onieva.

Ana Rosa y Pepa Bueno no son las únicas 'magnates' de los medios que aparecen en esta lista: Angels Barceló, Cristina Pedroche, Julia Otero, Sandra Barneda o Susana Griso también llenan la lista, aunque sin duda los más llamativos son algunos nombres como Aitana, Rosalía, Nuria Roca, la deportista Paula Badosa o Eugenia Martínez de Irujo. Otros, como los de la reina doña Letizia, Marta Ortega o Esther Koplowitz son ya viejos conocidos en este compendio de las mujeres con más peso, importancia e influencia de España.