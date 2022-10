Ana Rosa Quintana desvela cuál es su receta de croquetas baratas favoritas. La periodista ha vuelto con fuerza a 'El programa de Ana Rosa' y vuelve a compartir con sus espectadores comentarios y vivencias que no dejan indiferente a nadie. El pasado 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de mama, la presentadora, que acaba de volver al trabajo tras sufrir esta enfermedad, hizo un alegato sobre el cáncer de mama que se ha hecho viral y ese mismo día reveló por qué ya no lleva su anillo de casada. "Yo la he llevado siempre y ahora no la llevo... He adelgazado y me queda grande y me la he quitado por eso", comentó.

En la mañana del jueves 20 de octubre, Ana Rosa Quintana, que hace unos días habló de Paolo Vasile, ha vuelto a comentar la actualidad política, de sociedad y corazón y, mientras charlaba con Ana Terradillos sobre los temas que ésta iba a tratar en 'Cuatro al día', han comentado lo caro que sale ahora, tras la subida de la cesta de la compra, preparar unas croquetas de jamón. Terradillos ha comentado que precisamente éste era uno de los platos estrella de Ana Rosa y que ella había tenido la suerte de probarlos. "Tú haces unas croquetas y una ensaladilla de morirse", comentaba y la presentadora desvelaba uno de los secretos de su receta de croquetas baratas.

Telecinco

"Yo las hago que te mueres pero cada vez como menos porque me sientan fatal los fritos Hago unas solo de huevo duro que están muy ricas y son muy baratitas. También las de cocido, haces un cocido y con los restos y el pollo, te salen unas croquetas bien ricas" decía Ana Rosa Quintana, que ha convertido a los pendientes en el complemento ideal para alegrar cualquier look, revelando el ingrediente estrella de sus croquetas baratas favoritas. Y es la receta de croquetas de huevo es uno de los platos más típic0s y económicos de nuestra gastronomía que sirven tanto de apetitivo como de plato principal. ¿Nos sorprenderá la periodista llevando unas a su plató de Telecinco?