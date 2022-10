Alejandra Rubio se ha posicionado a favor de su tía. Carmen Borrego no está pasando por el mejor momento, de hecho hay que apunta que, tras la ruptura de la relación con su hermana Terelu Campos, este podría ser uno de los peores momentos de su vida. Y es que, tras los audios de su nuera Paola criticando a su familia, la colaboradora ha sido criticada por su hijo, José María, por vender una exclusiva anunciando el embarazo de la joven. Una polémica sobre la que se ha posicionado su sobrina: "Carmen lo está pasando muy mal. Mira que yo he tenido problemas con ella pero esta vez se la está criticando por algo que no ha tenido culpa ninguna".

Y es que la pareja pidió a Carmen Borrego que negociara la exclusiva en la que aparecerían los tres, pero, tras firmar, ambos se echaron para atrás dejando a la hija de María Teresa Campos sola. "Al salir los audios de Paola se echaron para atrás, entiendo que no es el mejor momento para salir los tres, pero ya habían firmado, sabe cómo va esto, si tú has firmado no puedes dar marcha atrás".



Telecinco

Así, en el programa 'Fiesta' especial Halloween, la colaboradora criticaba la actitud que estaba teniendo su primero con la prensa: "Así no se trata a la prensa, vale que eres anónimo pero lo sabemos desde que somos pequeños", aseguraba Alejandra mientras los colaboradores apuntaban que dejó de ser anónimo en el momento en el que vendió su boda y negoció para vender su embarazo. "Él no lo ha entendido", apuntaba Rubio quien lamentaba que no hayan tratado mejor la situación: "Hubiera sido tan fácil... Has vendido la exclusiva, bien, pues sales, das unas declaraciones pidiendo disculpas, diciendo que ha sido una trampa o lo que sea, y se acaba".

Sin embargo, lejos de cortar la polémica, esta ha continuado, algo que está haciendo mucho daño a Carmen Borrego: "Creo que Carmen se ha llevado una decepción impresionante", ha asegurado Alejandra Rubio, quien ha añadido que su primo se ha posicionado por Paola y no por la familia: "puedes hacerlo de otra forma, posicionarte con tu pareja pero no hacer daño a tu madre". Además, la hija de Terelu ha apuntado que José María se ha casado "muy pronto", lo que hace que puede no conocerla del todo.