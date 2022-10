La relación entre Makoke y José Antonio Avilés era cordial... hasta ahora. El paso del periodista por el polígrafo del 'Deluxe' no ha gustado nada a muchos de los colaboradores que han coincidido con él en 'Viva la vida'. Primero habló de Ana María Aldón, y luego de Makoke, quien desvelaba recientemente el motivo de su separación con Kiko. Y precisamente, teniendo a Kiko Matamoros delante una de las preguntas del polígrafo era clave: "¿tienes constancia de que malmeta a Anita en contra de su padre?". "Sí", contestó Avilés, algo que el polígrafo determinó como verdad. Unas palabras que han hecho estallar a la madre de la modelo quien ha contestado vehementemente en el programa 'Fiesta' a esta acusación.

Lo que más molesta a Makoke es que se hable de su hija, y es que ha dejado claro en varias ocasiones que no quiere hablar sobre ella por lo que ha criticado que, además, se la tache de querer malmeter entre padre e hija, algo que ha desmentido por completo.

Telecinco

“Eso es absolutamente falso y por ahí no te lo voy a tolerar. Eres un sinvergüenza, no tienes otra palabra. No lo voy a pasar”, aseguraba criticando no solo a Avilés sino también a Jorge Javier Vázquez: "no voy a pasar que además el presentador de ese programa me acuse poco menos que como si yo ejerciera violencia vicaria". Y continuaba señalando finalmente a su ex: “Con mis hijos me llevo bien, con los dos, hablo todos los días. Yo no tengo ningún problema, lo tiene otro señor”. Una acusación que no gustaba a Alexia Rivas: "no entiendo por qué para defenderte tienes que acusar a Kiko, no le veo sentido", tras lo cual ambas se enzarzaban, y no era la primera vez.

Pero si alguien era foco de la ira de la colaboradora, ese era su antiguo compañero y ella lo tenía claro: “Solo me alegro de haberle dado un poco de comer con ese polígrafo. No tienes vergüenza". Incluso anunciaba que había intentado emprender acciones legales contra él por haber mencionado a su hija y encima diciendo, según ella, una mentira: "He llamado esta mañana a mi abogada para denunciar, pero es su palabra contra la mía".

“Que una persona tan joven tenga tanta maldad, me da pena”, añade Makoke, y Jorge Pérez se suma a estas palabras: “Es la peor persona con la que he estado en ‘Supervivientes’, nos utilizaba como peones. Para mí, cuando se fue, cambió el concurso”.