Rosa Benito ha vuelto a explotar contra Rocío Carrasco. Una vez más, la ex de Amador Mohedano ha querido desacreditar las palabras de su sobrina contraatacando a través de sus redes sociales con su versión de los hechos. Después de la emisión del último capítulo de 'En el nombre de Rocío' en el que la hija de Pedro Carrasco sigue manteniendo que José Ortega Cano le daba supuestamente mala vida a Rocío Jurado y en el que habló de los supuestos problemas del torero con la bebida.

Rocío Carrasco explicaba que a raíz de estos episodios su madre “se vio obligada a poner una cerradura en su dormitorio”. “Había veces que estaba mejor echando la llave por dentro” mientras Ortega estaba fuera de la habitación "porque había situaciones que no se debían producir", subrayando que las personas que convivían más con la pareja, como Rosa Benito, "saben más de esto".

Y es que asegura que lo sabe porque “lo he vivido” y “no me puede decir nadie que no es verdad” porque había situaciones "que no se debían de producir y se producían”. Unas palabras que han hecho estallar directamente a la aludida. Después de estas afirmaciones, Rosa Benito ha querido contar su versión y lo ha hecho a través de sus 'stories' en los que lo primero que dice es que "hay cosas que le hacen reír". Según la peluquera Rocío Jurado "tenía cerraduras en todas las habitaciones que ella consideraba que tenía que cerrar".

Además, Rosa señala que no es una medida que Rocío Jurado tomó cuando se fue a vivir con Ortega Cano. Esto es algo que ella ya hacía cuando vivía con Pedro Carrasco. "Incluso cuando vivía con Pedro Carrasco en Majadahonda cerraba su cuarto cuando se iba de viaje. Claro, de esto ella no se acuerda", escribe Benito señalando claramente a su sobrina quien daba una versión totalmente diferente al tema de las cerraduras en casa de Rocío Jurado.

Rosa Benito cuenta cómo su exmarido, Amador Mohedano, tenía que pedir para todo la llave a su hermana. Y que éste se reía de esta "manía de su hermana". "Rocío, eres peor que abuela, para todo hay que pedirte la llave", cuenta Rosa que le decía Amador Mohedano a su hermana Rocío Jurado.

Acto seguido la colaboradora de televisión cuenta que lo de poner llaves a las habitaciones y a los armarios es algo que Rocío Jurado vivió desde muy pequeña: " Y como ella dice que "quiso tanto a su abuela Rocío" la copió en algunas cosas" .

