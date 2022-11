Carmen Borrego ha sufrido un problema de salud en la tarde de este 2 de noviembre, y lo ha hecho incluso antes de que empezara la emisión de 'Sálvame'. Unos minutos antes de que comenzara el programa, la colaboradora tenía que acudir a los servicios médicos de Mediaset de urgencias, tal y como anunciaba Jorge Javier Vázquez en pleno directo, y aunque en un principio se especuló sobre si podía ser un pequeño ataque de nervios al enterarse de que se iba a hablar esa tarde sobre la última polémica familiar que incluía unas duras declaraciones de su sobrina, Alejandra Rubio, finalmente ella explicaba qué le había pasado.



Los servicios de primeros auxilios de Telecinco le han tenido que realizar un electrocardiograma al ponerse "muy nerviosa", y aunque no descartaban tener que enviarla a urgencias, finalmente Carmen ha salido por su propio pie para explicarse: según ella, en la reunión previa ha sentido de repente una presión en el pecho que le impedía respirar con normalidad, algo que ha hecho que se pusiera aún más nerviosa y que empeorara por momentos, ya que no sabía lo que le estaba pasando. Tras esa pequeña taquicardia, que no parecía tener una causa concreta, era trasladada a la sala de los servicios médicos.

A su salida, Kike Calleja le estaba esperando, y mucho más relajada dejaba claro que ya se encontraba bien y que podía incorporarse al programa sin problemas. Además, desmentía que el problema que había sufrido fuese consecuencia de haberse enterado de que se iba a hablar de su familia. ¡Menudo susto, además justo después de su cumpleaños! Menos mal que no todo son malas noticias en su vida tras haber hecho las paces con Pipi Estrada, que ha tenido muy buenas palabras para ella en Diez Minutos.