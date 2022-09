Carmen Borrego ha tenido una mala tarde en 'Sálvame'. Es habitual que los colaboradores del programa sufran algún que otro disgusto y creemos que ya están acostumbrados después de tantos años, pero no es así. Este martes 7 de septiembre le ha tocado a la hija menor de María Teresa Campos, y es que el programa le tenía preparado una sorpresa algo desagradable. Un asesor fiscal visitaba 'Sálvame' advirtiendo que: "un colaborador del programa tiene una deuda muy grande con Hacienda". Pues supuestamente se trataba de la colaboradora.

Según el asesor fiscal, todo vendría de la empresa que le dejó su madre a Carmen Borrego. Dicha empresa tendría una deuda de 620.000 euros que, sumando intereses y demás, serían más de 660.000. No presentaría cuentas desde 2017 y la malagueña aparece como cargo vigente de la empresa, siendo apoderada desde 2004. Carmen, muy sorprendida por la información decía: "Yo no he sido apoderada de esa sociedad jamás. Alguien me ha tenido que poner sin yo saberlo. Jamás he ido al notario para ser apoderada", ha respondido Carmen, tajante. "Mi madre tuvo un problema con Hacienda, pero como lo han tenido muchos".

La cosa se complicaba bastante llegando hasta el punto de que Carmen Borrego abandonaba el plató bastante nerviosa y a la vez enfadada por esa información. "A mí está a punto de darme un infarto. Y mi madre, si lo está viendo, más aún. Estas cosas hay que hacerlas bien". Carmen Borrego está totalmente convencida de que se trata de un error y lo va a demostrar.

Todo esta asunto sería un mal entendimiento y el asesor fiscal contratado por 'Sálvame' le recomendaba a la hermana menor de Terelu Campos que vaya a Hacienda para poner orden en todo lo que está pasando. Carmen hablaba con sus abogados y parece que el tema estaría controlado.