Tras su abrupto despido de 'MYHYV', hace casi diez años, Pipi Estrada había vuelto a centrarse en el periodismo deportivo. Pero hace unos meses recibió una llamada y no se lo pensó dos veces. Dijo 'Sí' a volver al ruedo televisivo y la crónica social ocupando una silla en 'Sálvame', programa donde trabaja su ex, Terelu Campos. De momento, no han coincidido, pero todo se andará. Al menos eso piensa él. Hablamos con el periodista de ese posible encuentro, de su excuñada Carmen Borrego, de su ex, Miriam Sánchez y del éxito televisivo de su hijo Borja. Además, nos habla de su papel como abuelo.

¿Cómo vives tu vuelta a Telecinco?

Con mucha ilusión, ganas y trabajando como si fuera mi primer empleo. ¡Llevaba diez años sin estar en la crónica social!

Te han sacado de tu tranquilidad.

No, la tranquilidad es interna y yo la tengo porque no he dejado cadáveres en el camino. Vivo una vida ordenada, tengo una deuda pendiente, que me altera porque debilita mi economía, pero nada más.

Cuando lean que no tienes cadáveres en el camino, alguno se va a llevar las manos a la cabeza…

Yo no he hecho daño a nadie de manera consciente. Inconscientemente me habré equivocado, pero siempre he sido un buen compañero, no soy nada trepa, soy educado y respetuoso. Eso sí, soy muy caliente y si tú me atacas, yo me defiendo.

Cuando te llamaron de 'Sálvame' te quedarías muerto.

Pensaba que era una broma o que había gato encerrado. Pero la verdad es que no me lo pensé dos veces. Les dije que sí enseguida. Yo soy súper valiente, así que pensé: yo voy a la guerra a ver qué pasa (risas).

Y el primer día, ¿qué?

Me sentí muy bien porque nada más llegar vi la empatía de Kiko Hernández. Y Jorge Javier también estuvo súper amable. Así que solté: vengo para quedarme, y ahí sigo. Me hicieron contrato y estoy feliz.



Y te quitan la mitad del sueldo todos los meses para pagar a Terelu, ¿no?

(Risas) Sí, me quitan el 80%. Yo creo que ahí estaba la trampa… Fijo que lo pactaron con Terelu por contrato. Como la quieren tanto en la Fábrica, le dijeron: "Por ti, lo que haga falta. Te traemos al innombrable, que te pague y en cuanto termine le echamos" (risas).

¿Te queda mucho de deuda?

Un pico. Entre 25 y 30.000 euros.

¿Y eso cuántos meses son de trabajo?

(Risas) Pues unos cuantos.

Oye, con la que te llevas fenomenal es con Carmen Borrego.

No, no creo. La gente no entiende nuestra relación porque su hermana me llama el innombrable. Terelu dice de mí: 'Yo de esa persona no hablo'. Pero yo con Carmen tengo mucha complicidad en las reuniones y en el plató. Nos reímos y todo en un contexto muy sano.

Si no estuviera Terelu, ¿seríais amigos…?

Seguro, lo que pasa es que ella se frena porque luego tiene que responder ante la familia. Pero yo voy notando que la tensión se va rebajando y la veo a ella más relajada. Ya no se corta tanto a la hora de enfrentarse a mí o de hacerme una broma. Con el tiempo todo se va calmando.

Un día organiza una cena y te reconcilias con Terelu, ya verás...

No, pero sé que en algún momento vamos a coincidir en un plató.

Por dinero.

Por intereses, pero estoy convencido de que podemos compartir plató, espacio… pero nunca nada de tipo personal. Ni cena ni ocio ni nada. Eso te lo garantizo.

¿Por su parte o por la tuya?

Por su parte, por supuesto. Y por la mía porque no me apetece nada tener relación con ella.

¿Ni por los buenos tiempos?

Los buenos tiempos ya pasaron y esto es como los libros: libro leído, a la estantería. Cada uno tiene su vida pero ya que profesionalmente nos han dado la oportunidad o la maldad, de coincidir, pues hay que hacerlo. Hasta tiene su morbo.

¿Sientes que le debes una disculpa?

Ya he pedido perdón un montón de veces y ya no lo hago más. ¿Sabes cuál es mi perdón ahora? Pagar todos los meses.

"Kiko Hernández me ha sorprendido"

¿Qué compañero de 'Sálvame' te ha sorprendido más?

Kiko Hernández. Ahora es una persona amable y generosa. Sus hijas le han dado una vida y una ilusión que había perdido. En el pasado nos hemos hecho daño sin miramientos y ahora hemos empatizado y congeniamos.

Y con Jorge Javier, ¿te llevas bien?

Él es un genio, un monstruo, una bomba televisiva y muy transgresor, por eso puede sorprenderte para bien o para mal. En plató te pone la adrenalina a cien. Pero hay que reconocer que en la comunicación es como la magia, se tiene o no se tiene. Y está claro que él traspasa la pantalla. Le pasa lo mismo a Pedrerol.

¿Se ha alegrado de que llegaras?

Bueno, él sabe lo que quiere y cómo es la televisión, que es espectáculo. Y a mí me da la sensación de que yo no le desagrado, que no le molesto.

"Iba para cura pero probé el caviar..."

Con tu ex, Miriam, estás fatal. Ella te ha puesto a parir. ¿Vas a entrar en la batalla o no lo vas a hacer por tu hija?

No sé lo que voy a hacer porque no la entiendo. Sólo me pregunto: ¿por qué lo hace? Yo no le he hecho nada de lo que dice y tengo testigos que pueden atestiguarlo. En ese sentido estoy tranquilo. ¿Hay alguna denuncia mía en la comisaría? Lo que me transmite Miriam es tristeza y lo que dice es muy tendencioso.

Ella dice que incluso está dispuesta a quitarte la silla en 'Sálvame'…

Pues mira, eso me hace gracia y me gusta. ¿No será que hace todo esto porque tiene celos profesionales?

Tu hijo Borja ha sido un gran descubrimiento televisivo.

¡Ya te digo! Al principio le pareció un marrón defenderme en el plató de 'Pesadilla en el paraíso', pero porque él no ve la tele… Y al salir del concurso he alucinado porque le ha encantado a todo el mundo. En redes, ni una crítica.

¿Cómo se llevan tus hijos con tu novia, Andreína?

Muy bien. Mis hijos son súper cariñosos con ella.

¿Es la definitiva?

Yo quiero que sea mi último amor. Yo ya he estado en muchas batallas…

¿Te has enamorado de verdad?

Sí, la prueba es que no tengo ganas de hacer otras cosas. ¿Tú sabes la tranquilidad que es poder dejar por casa el teléfono y no morir de miedo? (risas).

Eres muy religioso.

Sí, todas las noches antes de dormir me persigno porque vivo abrazado a la fe. De hecho quise ser cura, pero una vez probé el caviar y se me pasaron las ganas.

¿Y cómo llevas lo de ser abuelo?

Uy, al principio no se lo contaba a nadie. Me costó asumirlo pero ahora estoy tan feliz con él… Le adoro.

¿Te atreves con más realities?

Pues me he quedado con ganas porque he durado tan poco en éste…

Texto: Susana Jurado. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Sara Guillén. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Jesús Gómez para Alberto Dugarte Institute.