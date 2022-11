Tras estar semanas alejado de las pistas de tenis y los circuitos profesionales por convertirse en papá, Rafa Nadal ha regresado a dónde se siente más cómodo. El tenista se presentaba ante la prensa en París de cara a su próxima participación en el Masters 1000 y hemos podido conocer cómo están siendo sus primeras semanas con el pequeño. El embarazo de Mery Perelló fue algo complicado y el tenista estuvo en todo momento pendiente de su esposa. Todo quedaba en un susto y ahora la mamá y el bebé disfrutan de su tranquilidad en casa. "Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño sólo quería daros las gracias a todos! Estamos muy contentos y todos muy bien! Un fuerte abrazo", escribía Rafa Nadal en su cuenta de Twitter días después de nacer su retoño. Este pasado martes 1 de noviembre, el tenista se ha vuelto a pronunciar sobre el pequeño de la casa.

Antena 3

Las preguntas sobre su faceta deportiva eran muchas, ya que se trataba del primer torneo tras disfrutar de la paternidad pero todos han querido conocer cómo se está apañando en esta nueva aventura personal. Mientras se encuentra fuera, el tenista intenta tener todo tipo de interacción con su pequeño pero es muy complicado, ya que el bebé solo tiene un mes de vida. "Mi relación es igual que ha sido siempre, al final no he tenido ningún tipo de interacción con él. Por lo que verás, es difícil interactuar con un bebé. Es positivo tener las videollamadas, porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera, algo que las otras generaciones no podían hacer. Se hace menos duro", contaba bromeando.