Lola Índigo visitaba 'El Hormiguero' creando un ambiente de lo más divertido entre el público. La cantante acudía al programa para promocionar su nueva gira de conciertos que le llevará por todo el país. Mimi Doblas saltó a la fama gracias a su paso por OT 2017 como concursante y pese a que fue la primera expulsada de la edición, la artista consiguió que su canción 'Ya no quiero na' se convirtiera en uno de los éxitos del verano, siendo la primera de sus compañeros en arrancar su carrera en el mundo de la música. Ahora es una de las intérpretes más reconocidas del país y parte del extranjero, y es que no existe ningún bar o discoteca en la que no suene un 'temazo' de Lola Índigo.

La artista también anunciaba en 'El Hormiguero' que esta próxima primavera sacará disco nuevo en 2023 titulado 'El Dragón', del que explicó que su significado es que le "gustaría ser dragón para proteger con sus alas a toda la gente con talento". Ella ha intentado hace eso con su éxito: dar trabajo a sus amigos.

A la artista no se le conoce pareja pero sí que ha confesado en el programa que ha tirado de plataformas para conocer a gente cuando pasaba mucho tiempo sola en alguna ciudad. "Esto no debería estar contándolo", empezaba diciendo la joven algo tímida pero luego se lanzaba reconociendo que tuvo una cuenta en Tinder y en Raya, el conocido como Tinder de los famosos. De la primera aplicación, Lola Índigo contaba que estaba bien para conocer a gente, sobre todo para descubrir la ciudad y otras curiosidades, pero que con la fama eso se terminó: "Es verdad que lo hago, pero ahora, porque antes de ser famosa, cuando era Mimi, usaba Tinder, donde conocí a gente muy interesante, pero me han baneado". En la aplicación para ligar de Raya no llegó tampoco muy lejos porque le pareció "muy aburrida" y que solo le aparece gente "de muy lejos".