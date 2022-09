A veces parece que los famosos sólo comparten los buenos momentos de sus vidas: los premios, las alegrías, el glamour... pero detrás de las grandes apariciones, siempre está el dolor que puede sentir cualquier ser humano, y estos días le está tocando a Mimi, la cantante del grupo 'Lola Índigo'. Tras un verano pletórico de singles y actuaciones, este lunes la joven se venía abajo en su cuenta de Instagram comunicando que su abuela había fallecido.

"Has sido la mejor abuela del mundo y se me va una parte de mí, pero vas a ser el ángel mas chulo del cielo y la más divertida, seguro", ha escrito Mimi, que ha dejado claro que va a echar de menos a su 'yaya', cuya adoración era mutua, y a la que le agradece "dejarme ser y hacer lo que me diera la gana". Mimi, sin embargo, se queda tranquila al saber que la mujer siempre fue feliz, y que el éxito de su nieta siempre lo llevó por bandera y le hizo sentirse orgullosa.

El fin de semana, sin embargo, ha sido como una montaña rusa para la cantante: hace sólo unos días lanzaba el tema 'Discoteka' junto a María Becerra. Se encontraba en plena promo del single a la vez que ponía el colofón a un verano de lo más movido con su aparición en el festival 'Coca Cola Music Experience' el pasado día 3 de septiembre. Dos días después de tocar el cielo junto a sus fans, Mimi ha bajado a la tierra para llevarse este gran mazazo, por el que ya ha recibido el cariño de muchos amigos, como Noemí Galera, Itziar Castro, Sofía Éllar o el grupo Lérica, y también de miles de fans.

Ésta, sin embargo, no ha sido la única noticia que nos han dado los famosos este lunes que, afortunadamente, en muchos casos han sido mucho más felices: Ana Obregón ha disfrutado de unos días de desconexión en Roma junto a su amiga Susana Uribarri en el que está siendo su verano más movido tras la muerte de su hijo Álex hace ya dos años; el actor Pablo Carbonell ha sorprendido con su visita a Isabel Pantoja, mientras Chanel Terrero ha sorprendido con unas románticas fotos junto a su novio en un hotel. La cara algo más amarga la ha puesto este lunes la influencer Violeta Mangriñán, que sin dormir y preocupada por su hija, Gala, ha tenido que marcharse al médico. No te pierdas nada de la actualidad de los famosos de este lunes 5 de septiembre en las redes sociales. ¡Sigue leyendo!