Ana Obregón ha sido la protagonista del nuevo programa de Xavier Sardá protagonizando un reencuentro muy esperado y es que ambos ya se conocieron durante la etapa más televisiva de la bióloga, lo que ha hecho que sea la invitada perfecta para el episodio de 'La Gran Confusión' dedicado precisamente a la televisión. "Estoy feliz de volver a verte después de tantos años", aseguraba Ana en el momento de entrar al plató donde reconocía que había pasado mucho tiempo desde que los dos no coincidían no solo frente a las cámaras sino también tras ellas.

Durante el programa, Ana dejó sin palabras al presentador en varias ocasiones y es que rememoró toda su trayectoria televisiva: desde su aparición en El equipo A metiéndose en el papel de una prostituta, hasta 'Algo pasa con Ana'; pasando por 'Ana y los 7' o las Campanadas de fin de año con Ramón García, una pareja que se convirtió en icónica tras '¿Qué apostamos?'.

RTVE

Una de las confesiones más sorprendentes ha sido la que relaciona su idea de 'Ana y los 7' con su hijo Aless: "Mi hijo me dio la idea, era tan travieso y hacía tantas locuras... Me acuerdo que yo a él le ponía 'Sonrisas y Lágrimas' pero yo quería meterle pimienta. Estaba escribiendo una serie y cuando presenté la idea, gustó. Cuando iba al cole a recoger a mi niño las madres me decían 'la que has liado, ahora mi niña quiere ser stripper", ha contado.

Ahora, Ana está grabando Telepasión y escribiendo una nueva serie pero esta vez se alejará mucho de la ficción pues, ahora que está de moda las series biográficas después del éxito de 'Luis Miguel: la serie' o el reciente estreno de 'Bosé', ella prepara también pasar su vida a la pequeña pantalla: "Me lo han ofrecido y la estamos preparando con Yolanda que es una guionista que tiene un Goya". Una vida en la que no habrá grandes villanos, tal y como ella ha asegurado: "En mi vida han pasado cosas muy malas pero no hay gente mala".

Y es que para Ana el trabajo ha sido el gran refugio que le ha ayudado a salir del bache anímico tras la muerte de su hijo Aless. Después de años desaparecida, haber sido rescatada por RTVE para las Campanadas (que finalmente no pudo dar por el COVID) y haber realizado su primera entrevista con Bertín Osborne, le ha dado un impulso para continuar trabajando y seguir adelante.