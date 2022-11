Adara Molinero fue concursante de dos ediciones de 'GH' pero no fue hasta 'GH VIP 7' cuando se hizo con el premio del programa. Ambas ediciones fueron muy intensas para la celebrity y en este último programa nos dejó momentos únicos con sus compañeros. ¿Qué ha hecho Adara con el famoso maletín de 100.000 euros? Su final fue un cara a cara con Alba Carrillo y Mila Ximénez, pero fue ella la que llegó a conquistar a la mayoría del público con su romance con el italiano Gianmarco Onestin.

En estos momentos, Adara Molinero es una reconocida influencer de nuestro país y se debe a sus fieles seguidores. De vez en cuando, como muchos creadores de contenido, suele hacer una ronda de preguntas para que sus seguidores se sientas más cerca de su ídolo. Una de las preguntas más repetidas por las fans de Adara era en qué se había gastado el dinero de 'GH'. La madrileña ha contado que el dinero lo invirtió en la compra de un piso de segunda mano en el norte de Madrid y lo transformaba por completo. En estos momentos es ella y su hijo Martín la que disfrutan de ese sueño, ya que la joven no tiene pareja en estos momentos.

Adara ha tenido varias rupturas amorosas y también ha salido a relucir el tema entre sus fans. En estos momentos la influencer mantiene una relación cordial con Hugo Sierra por el bienestar del hijo que tienen en común. Su relación con Gianmarco no acabó nada bien y su última ruptura, con Rodri Fuertes, parece que le ha dejado más tocada que nunca así que de momento no está abierta a encontrar el amor.