Desde el principio, la relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes ha tenido sus idas y venidas. Ahora que parecía que las cosas iban bien, se habían comprado una casa juntos e incluso la ex concursante de 'Gran Hermano' le había pedido matrimonio. Sin embargo, Adara y Rodri han roto otra vez. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado y han declinado hacer declaraciones. Pero, María Patiño ha confirmado, por fuentes cercanas a la pareja, que han vuelto a romper. La reportera de 'Socialité' que se ha puesto en contacto con ellos, ha dicho que ambos le han dicho que "no tenían nada que decir". Aunque ella ha notado muy triste a la chica 'reality'.

Aún no sabemos si se trata de una más de sus rupturas o es la definitiva. Lo cierto es que, ambos se han dejado de seguir en redes sociales y han borrado todas las fotografías en las que aparecían juntos. Ambos están haciendo vida por separado y parece que su proyecto de la nueva casa que han comprado juntos se ha quedado en 'stand by'.

Una verdadera pena pues llega tan solo un mes después de que la pareja comenzara las obras de su nueva casa en común y dos meses después de que Adara decidiera pedirle matrimonio hasta el que ahora era su novio.

En sus redes sociales hemos podido comprobar que ambos intentan seguir con sus vidas. Mientras Adara ha compartido velada con su madre y ha aprovechado para hacer cambio de armario. Rodri se ha centrado en el deporte y en los cuidados de su perro.

