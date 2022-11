Belén Esteban no se salva de las críticas tras acudir a la gala de 'Los 40 Music Awards'. La colaboradora de 'Sálvame' fue una de las invitadas estrella de los premios de la música el pasado 4 de noviembre y quiso compartir su alegría con su más de un millón de seguidores de Instagram compartiendo, en esta red social, todas las fotos que se hizo con los invitados. Aitana, Anitta, Ana Mena, Lola Índigo, Sebastián Yatra fueron algunos de los asistentes a la ceremonia y la de Paracuellos quiso posar con todos ellos y compartió las imágenes a través de Instagram.

Con la ilusión del momento, Belén Esteban, que ya se está recuperando del accidente que tuvo en 'Sálvame', decidió documentar todo el evento haciéndose fotos y vídeos con los invitados de la gala: fotos con Pedro Almodóvar, con Dani Martín, con Juanes, con su querida Rosalía -a quien ya vio en su concierto-, con Paula Echevarría, con Manuel Carrasco o con Lola Índigo. La de Paracuellos posó feliz con todos ellos.

Pero con estas múltiples fotografías, que inundaban el perfil de Belén Esteban, han surgido diferentes críticas: 'cargante', 'cansina' o 'brasas' han sido algunos de los calificativos que ha recibido la de Paracuellos del Jarama por parte de un invitado de la gala y que reprodujeron sus compañeros de 'Sálvame' como podrás ver en el vídeo de la parte superior. Además, un testigo ha señalado que su actitud resultaba 'acosadora' y ha destacado el momento en el que la colaboradora vio a Ana Mena: "Se tiró a sus brazos y hasta (Ana Mena) se asustó", relató.

Belén Esteban no está dispuesta a que nadie empañe su felicidad y no ha tardado en ponerse en contacto con sus compañeros para desmentir la acusaciones vertidas contra ella. "Me da igual lo que hayáis puesto, lo que digáis, me lo pasé tan bien, tan bien, lo disfruté tanto que lo volvería a hacer" y dijo que no lo hizo con mala intención. "Conmigo fueron súper cariñosos y el año que viene voy a volver", dejó claro.