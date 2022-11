La gala de 'Los40 Music Awards' estuvo llena de 'momentazos' pero si hay que destacar uno en concreto sería el que protagonizó la cantante Anitta con Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid. La artista brasileña, en mitad de su explosiva actuación, se atrevió a bailar de forma muy sensual frente a la presidenta y Díaz Ayuso reaccionaba con un tímido 'perreo' para no destacar mucho ese momento. "Me sentí como Paco Martínez Soria en la Gran Vía", explicaba Isabel a Ana Rosa Quintana en su programa. Ahora hemos podido conocer la opinión de Anitta y nadie se imaginaba la respuesta a este 'momentazo'.

La artista brasileña acudía al famoso programa de Broncano, 'La Resistencia', y ahí se sinceraba con el público. "Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije: ‘Mira, la luz, Dios, yo y estamos bien’. Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó", empezaba contando la artista creando mucha expectación entre los presentes.

El lío viene porque Anitta no entendió bien el cargo de la presidenta, ya que en su país se le llama de otra manera. Al pensar que era "una personal normal del público", decidía bailarle sensualmente: "Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero, atención, en mi país está el presidente del país; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto (…) Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que acá el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo… ella sonrió pa mí, me dio buena vibra", explicaba con toda la naturalidad la cantante.

¿Habló Anitta con Isabel Díaz Ayuso después de la actuación? A pesar de todo el revuelo mediático que hubo por redes de este momento, Anitta aclaraba que tras la actuación se acercaba a ella y fue de lo más agradable: "Me dijo: ‘Ah, qué bueno, qué buena onda’. Y me sonrió y todo".