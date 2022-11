Anabel Pantoja y Yulen Pereira están cada vez más unidos. No hay paso que Anabel dé que no comparte en redes sociales lo que ahora también afecta al esgrimista, que está en constante exposición a través del perfil de su novia ya no solo en la stories, donde comparte cada detalle de su vida, sino también en los posts, y es que la prima de Kiko Rivera ha comenzado a compartir fotografías con su chico también en los posts, algo que no había hecho hasta ahora. Eso sí, se trata de posados ocultos en las últimas galerías, publicaciones escondidas que aún dejan en un segundo plano la relación.

Pero ahora estas publicaciones han generado polémica llevando a Yulen al primer plano y es que, en su afán de documentar sus viajes, Anabel ha compartido una imagen en la que el esgrimista ha quedado cazado cometiendo una infracción de tráfico que todo el mundo en redes ha señalado rápidamente. ¿La ves?

Instagram

Aunque en un primer vistazo no podamos apreciarlo puesto que nuestros ojos se van a comprobar si tenía el cinturón de seguridad puesto (que sí lo tiene) o si había algún elemento extraño en la conducción, sí que podemos verlo en esta imagen. Si nos fijamos en el salpicadero veremos el indicador de velocidad: 148 km/h. Una velocidad que está 28 km/h por encima de lo permitido para cualquier vehículo en carretera.

Las imágenes han dado la vuelta a Internet incluso llegando a 'Sálvame' donde han destacado que esta infracción conllevaría una multa de 100 euros, aunque no se le quitaría ningún punto del carné de conducir. Por suerte para él (y para Anabel) no fue pillado por la Policía, y es que la pareja iba a hacer una escapada que seguro se les habría truncado.

A juzgar por sus publicaciones parece que se encuentran en su mejor momento, compaginando el trabajo visible de Anabel con la vuelta a la esgrima de Yulen,quien ha confesado que quiere dar un paso atrás y dedicarse en cuerpo y alma únicamente al deporte. Así hablaba sobre Supervivientes en Marca: "Era un reality que quería probar. Quería ver hasta donde podía llegar como ser humano. Es una experiencia que recomendaría a todos. Está muy chulo vivir una experiencia nueva, abrir otra puerta diferente a la del deporte, pero no repetiría".