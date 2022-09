Yulen Pereira y Anabel Pantoja continúan viviendo su historia de amor. A pesar de las miles de críticas que han tenido que enfrentar desde que comenzara su romance en 'Supervivientes', la pareja sigue disfrutando unida de sus primeras veces. La última: su primera vez en el cine, y es que compartieron en redes sociales que fueron de estreno a ver una película a la vez que Omar Sánchez se estrenaba en 'Pesadilla en el paraíso' con bronca de Raquel Lozano incluida, para dejar claro que no han seguido el reality.

Ahora, en medio de la nube de la relación, el deportista ha apostado por hacer público un importante mensaje que tendrá repercusiones en su futuro más próximo y, por tanto, en cómo se gestionará la relación que tiene con Anabel: "La decisión está tomada", comenzaba el deportista un mensaje que ha sido compartido por todo su entorno más cercano reaccionando a sus palabras.

El esgrimista compartía este comunicado para hacer pública su decisión de concentrarse y luchar por hacerse un hueco en el equipo español de esgrima para los Juegos Olímpicos de 2024: "Sí voy a volver a competir esta temporada y dar mi mejor versión. Vuelvo mucho mas maduro, mas fuerte y con mas ganas de demostrarme a mi mismo que no hay límites. Luchar por unos Juegos Olímpicos siempre ha sido mi sueño. Sé que no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer, vamos a conseguirlo".

La decisión llega después de reunirse con el Comité Olímpico Español y de retomar los entrenamientos tras la vuelta de Supervivientes y de las grandes vacaciones que ha vivido junto a su novia quien ya ha reaccionado a esta decisión. "¡Vamos!", comentaba en el comunicado, "a por todas tus metas, a por todos tus sueños, a por todo tu mundo. Muy orgullosa", añadía. Y es que, al contrario de lo que muchos han opinado en este tiempo, la prima de Isa Pantoja se ha convertido en un apoyo de su chico.

Asimismo, Alejandro Nieto, Mercedes Milá, María Patiño, Kiko Matamoros, Ana Luque o Marta Peñate han sido algunos de los que también han reaccionado al comunicado, incluso su madre, Arelys, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a su hijo "para que no haya dudas".