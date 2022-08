Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen disfrutando de su amor por todo lo alto. Después de regresar de Supervivientes y reencontrarse en directo en el plató, la pareja ha disfrutado del ocio nocturno, conciertos juntos y, ahora, de unas merecidas -y cuestionadas- vacaciones en Egipto tras haber estado sufriendo en la isla de Honduras. Se trata de las primeras vacaciones que la pareja comparte en solitario y que han compartido a través de sus redes sociales, a pesar de que ninguno de los dos tortolitos ha compartido imágenes juntos aunque Anabel sí que ha compartido su colección de zapatillas.

Unas vacaciones sobre las cuales se ha hablado mucho y se han defendido debido a las críticas desde 'Sálvame'. Y es que, ambos están enfrentando su nuevo proyecto de vida y lo harán en la capital donde están buscando cuál será su nido de amor el cual tiene que cumplir una serie de condiciones que Anabel quiere tener en cuenta a la hora de trasladarse.

Isa Pi ha confirmado en 'Sálvame' las intenciones de la pareja. Según la joven, al volver de Egipto, la pareja tiene pensado comenzar a buscar piso y podrían hacerlo en la zona de Puerta de Alcalá, la cual cumple con todos los requisitos buscados por Anabel Pantoja. Y es que la prima de Kiko Rivera quiere vivir cerca de su peluquería de confianza así como de su amiga íntima, Susana Molina, socia de Anabel en Sevilla.

Además de esta nueva aventura personal, Yulen también podría estar enfocado en un proyecto profesional, según ha confirmado Kiko Matamoros. "Él está copiando lo que ha hecho su padre en este deporte. Su padre es el único campeón del mundo que ha habido en España de Esgrima y tiene una escuela que no le val mal del todo. Él aprovechando el nombre, la fama y la popularidad que le ha dado Anabel, quiere poner una en marcha. No es incompatible con su actividad ya que podría entrenar en ella", ha asegurado.

