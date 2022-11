Ana Rosa Quintana ha sorprendido a todos este miércoles en 'El programa de Ana Rosa'. En una semana en la que la ausencia de Joaquín Prat ha sido uno de los temas más comentados por sus compañeros por lo insólito de su marcha, Ana Rosa, pletórica tras su vuelta a los platós, y Patricia Pardo, quien ha estado al frente durante su ausencia, se han convertido en los pilares del programa haciendo una buena dupla ante las cámaras. Las presentadoras se han convertido en un ejemplo de buena relación dando un feeling especial a los espectadores, sin embargo, esta pareja se ha roto este miércoles después de un hecho que ha llamado mucho la atención incluso de los propios colaboradores.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha 'desaparecido' de su puesto de trabajo dejando sola a la novia de Christian Gálvez en el plató. Y es que se ha ausentado del programa antes de que terminara, justo cuando se ha puesto en marcha el club social, la sección del matinal que se centra en la crónica social.

Telecinco

Para no generar rumores, ha sido la propia presentadora la que se ha encargado de anunciar que iba a irse del programa dando una somera explicación que no ha calmado la curiosidad de muchos de los espectadores: "tengo asuntos personales", ha asegurado la periodista, dejando a Patricia Pardo sola al frente del espacio. Y es que no ha dado más explicaciones, prefiriendo guardarse para ella si se trataba de algo familiar o médico, teniendo en cuenta que aún está recuperándose. Precisamente, por este motivo la presentadora tan solo está al frente del programa de lunes a jueves por decisión médica. Sea lo que sea, mañana volverá a estar presente en el plató.