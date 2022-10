Ana Rosa Quintana está abrumada por las muestras de cariño que está recibiendo desde que regresó a 'El programa de AR' el pasado 10 de octubre, como la que ha recibido de Julia Otero. Por eso no duda en devolverlas. Han pasado 11 meses desde que la presentadora anunció su retirada y confesó sentirse como una "novata" en su regreso a la pequeña pantalla. La 'jefa' estaba deseando volver y ha reconocido que "siempre supo que iba a volver", pero también sabía que el barco iba viento en popa con los capitanes que había elegido para que cubrieran su ausencia. Apenas un día después de ese 2 de noviembre de 2021, en el que anunció que le habían diagnosticado un cáncer de mama, Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat se ponían al timón del magacine.

Los tres han conseguido mantener 'El programa de AR' líder de audiencia una temporada más, pero el regreso de Ana Rosa ha hecho que cada uno vuelva a los puestos que ocupaban antes de la 'pausa' de Ana Rosa. Excepto Ana Terradillos, que dejó el programa para presentar 'Más vale tarde' (Cuatro), sustituyendo a Joaquín Prat, que a su vez se ha puesto al frente de 'Ya es mediodía', tras la marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3.

Captura TV

Joaquín y Patricia recibieron a su 'jefa' con un fuerte abrazo, pero hasta este 13 de octubre no ha sido cuando Ana Terradillos se ha reencontrado con Ana Rosa y sus dos excompañeros. Y aprovechando que los tres estaban a su lado la presentadora ha querido tener unas palabras de agradecimiento con ellos. "Ahora que os tengo aquí a los tres. Mil gracias por estos 11 meses. Me he sentido tan arrropada y querida. Y el programa ha ido como un tiro y eso es lo más importante", agradecia Ana Rosa Quintana. A lo que Terradillos apuntaba: "Como un tiro va ahora que estás tú aquí".

Captura TV