Jorge Javier Vázquez ha presentado el libro 'Antes del olvido', un repaso a su trayectoria personal en el que se ha desnudado por completo destacando algunos de los detalles más impactantes de su vida. Y para ello ha acudido a un teatro en el que, junto a un puñado de espectadores, ha invitado a algunas de sus compañeras y personas importantes en su vida.

En el teatro, Jorge Javier ha recibido a Lydia Lozano y María Patiño quienes han destacado pasajes del libro en el que se ha subrayado la depresión que padeció el presentador y que no contó a nadie, algo que ha cambiado por completo tras su terapia. "Me di cuenta de que nadie me conocía y lo que era peor, que nadie me escuchaba cuando hablaba. Que solo era una máquina de hacer dinero y no se preocupaban por la persona que había detrás", apuntaba el presentador de 'Sálvame'. Pero si una visita ha sido especial ha sido la de Rocío Carrasco, a quien Jorge Javier ha aprovechado para dar un mensaje.



Telecinco

"Estoy encantado de haberte conocido más en profundidad, muy feliz", aseguraba el presentador, que ha emocionado a Rocío. Y es que, Jorge Javier ha aprovechado y mirando a los ojos de la hija de Rocío Jurado la ha dado un emotivo mensaje: "llega una cierta edad en la que uno tiene que estar comprometido con lo que cree, estoy a tu lado, tengo muy claro en toda tu historia en qué lado se debe estar, y no estar a tu lado significa estar al lado del mal y yo quiero estar al lado del bien".

Pero esto no era lo más emocionante de la tarde. Si alguien le sacó de esta espiral de depresión fue Mila Ximénez, a quien está dedicado el libro, -"sin ella no lo hubiera escrito"-, por lo que su hija, Alba Santana, ha sido un gran apoyo para él durante su escritura. Así, ella ha querido conectar en directo por teléfono y, con la voz quebrada, ha agradecido a Vázquez haberle dedicado no solo este libro sino el cariño que la tuvo en vida. "Yo era su chico", recordaba Jorge Javier quien destacaba que "aún siento a tu madre que me dice que no te deje así que iremos de la mano".



Además, el presentador ha tenido un guiño especial con su madre, quien ha leído el libro frente a Jorge Javier confesando que se siente agradecido de tener "una madre que no juzga". Un impulso de cariño en toda regla que el presentador ha celebrado con una frase que ha puesto el lazo a la presentación: "en este momento de mi vida, me acuerdo del título de esta película... ¡'Qué bello es vivir'!".