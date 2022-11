Carmen Chaparro se ha sincerado sobre el papel de Letizia como madre. Ambas compartieron portadas cuando comenzaban a despuntar en televisión a principios de los 2000 y, aunque sus vidas tomaron caminos bien distintos cuando se anunció el compromiso de Letizia con Felipe VI, nunca han perdido el contacto, por completo. El pasado mes de julio, la escritora definió a la Reina como una mujer "cercana", "estupenda", "amigable" y que "no tiene pelos en la lengua". Y ahora lo ha vuelto a hacer. "Ella es una persona que va a compar a lugares sin que nadie le haga fotos, es amable, cercana e intenta hacer una vida normal, dentro de lo que cabe", explicó la periodista en el estreno, en Madrid, del espectáculo 'Luzia' de Cirque du Soleil. Pero Carme Chaparro añadió algo más: el "duro" papel de Letizia como madre de una futura reina.

La autora de 'No decepciones a tu padre' acaba de terminar su nuevo libro. "Lo he teminado esta semana. Lo estoy repasando porque escribo a lo loco y si todo va bien saldrá en el primer trimestre del año que viene. Es también una novela negra y hay nuevos protagonistas. Hay uno sobre todo que le va a explotar la cabeza a mucha gente. Creo que va a gustar mucho. Es distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en España. Estoy nerviosa", desvela.

Una lectora empedernida es la reina Letizia, a la que Carme confiesa que le manda todos sus libros. "Se los mando a ella y el Rey, todos los libros. Le llegan y este también se lo mandaré", desvela la periodista.

Gtres

Carmen Chaparro ha hablado sobre la faceta de Letizia como madre de una futura reina. "Es una labor muy dura. Si como madre ya sufres educando a tus hijos, hacerlo para un cargo así tiene que ser agotador mentalmente".

Sobre el papel de Leonor, como heredera, la periodista tiene claro que es algo que ella no querría: "¿Qué hacía yo con 17 años? Estudiar, salir... El no tener esa libertad y tener tanta responsabildiad tiene que ser muy duro. Yo no lo querría".