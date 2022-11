El pasado 1 de octubre, Esmeralda Moya celebró su boda con el piloto del ejército, Jauime Llopis Juan. La verdad es que solamente fue la celebración, porque la pareja se había casado dos años antes, pero por culpa de la pandemia no pudieron celebrarlo con sus 180 personas más cercanas. La actriz de “Los protegidos” tiene una hija con el militar, Amelia, y otro hijo mayor, Bastian, fruto de su relación con el actor Carlos García. Pero confiesa que le encantaría tener otro hijo y darles un hermanito.



Enhorabuena por tu boda.

Muchas gracias. La verdad es que mi boda fue uno de los mejores días de mi vida, además del nacimiento de mis hijos. Pero hay que ser sincera, en el nacimiento estaba dolorida por el parto. El día de la boda pude disfrutar de mi marido y de mis hijos. Fue un día maravilloso.

Pero te habías casado hacía dos años.

Sí, pero con la pandemia lo pospusimos por el tema de las mascarillas, porque nos queríamos ver las caras.

Fue una boda muy emotiva. ¿Cuál fue el mejor momento?

Hubo muchos, pero para mi fue cuando me senté en la mesa y vi a todos los invitados. Me sentí muy afortunada de que no faltase nadie.

¿Os habéis ido de luna de miel?

No hemos podido, pero queremos hacer un viaje los cuatro.

¿Te apetece tener otro niño?

Me apetece.

¿No estarás embarazada?

¡No! Te lo prometo. Pero me encantaría tener otro hijo. La maternidad me encanta y creo que el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo es darle un hermano.

Esmeralda se confesó en la presentación de Nutralie donde coincidió con la modelo Vanessa Lorenzo, un evento al que acudió con un look informal: una blusa blanca y un pantalón ancho de tejido similar al cuero de Zara, junto a unas botas de Stradivarius.