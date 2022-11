Melyssa Pinto tiene una nueva ilusión, así lo ha contado en el Podcast 'Nos hemos liado'. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' aparecía en un nuevo episodio del programa y ha hablado tanto de su nuevo amor como de sus experiencias con relaciones pasadas. La influencer siempre ha estado abierta al amor, recordemos que se dio a conocer por ser pretendienta del canario Alberto Santana en el mítico programa de Emma García 'Mujeres y hombres y viceversa' y después, ya que su paso gustó mucho al publico por mostrarse una chica sincera, se convirtió en tronista. Durante esa etapa Melyssa conoció a muchos chicos, y tras diferentes idas y venidas, finalmente escogió al empresario francés Tom Brusse, con quien posteriormente iría al reality show 'La isla de las tentaciones'.

Telecinco

La pareja decidió ir a la segunda edición del programa para probar su relación, y todos sabemos como terminó esa historia. Después de Tom Brusse, apareció en la vida de Melyssa el joven de 27 años Sergi Castro, con quien mantuvo una relación de un año y fue uno de sus máximos apoyos mientras ella participaba en 'Supervivientes 2021'. Además, hay que destacar que en su participación en la isla de Honduras compartió concurso con alguien muy conocido: su ex Tom Brusse, incluso llegó a darle algún que otro consejo de amor.

Pero en marzo de 2022, Melyssa Pinto dio por concluida su relación con Sergi Castro: "Sergi y yo ya no estamos juntos. No es un tema del que quiera hablar, así que no me preguntéis más, os lo pido por favor. Es algo que me quedo para mí", expresaba en su cuenta de Instagram.

Pues ahora Melyssa ha confirmado que está conociendo a alguien nuevo. "Me estoy ilusionando y estoy empezando a sentir cosas más fuertes", explicaba la influencer en el Podcast. Además, ha confesado que "le cuesta" tener una relación por todas las que ha tenido anteriormente: "No me fío de nadie, yo para que voy a empezar algo si luego me van a poner los cuernos todos. Pero quiero madurar y quiero pensar que lo que me han otros, no significa que me lo vayan a hacer", añadía.