Tamara Falcó se sincera sobre sus sentimientos hacia Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preyler cree en las segunda oportunidades, pero eso no significa que le vaya a dar una a Íñigo Onieva. Y así nos lo ha contado en la presentación de segunda colección TFP para Pedro del Hierro en Madrid. En el evento hemos hablado de moda, pero también de cómo se encuentra tras su mediática ruptura con el relaciones públicas, con el que ya tenía fecha de boda.

Presentas nueva colección.

Sí, es mi segunda colección de Pedro del Hierro. Iba a ser algo puntial pero han vuelto a contar conmigo. Espero seguir vistiendo a muchas mujeres. Me lo han puesto muy fácil y me han ayudado mucho a elegir telas, diseños...

Algunos son modelos de fiesta, ¿tienes el cuerpo para fiestas?

Sí claro. Hubo un momento... pero ya ha pasado un tiempo, he estado con mi hermano Enrique en Doha, me lo he pasado pipa. También estuve en la boda de mi mejor amiga, y no iba a estar sentada en una silla.

Tamara Falcó con traje de TFP para Pedro del Hierro, joyas de Tous y salones de Steve Madden. Gtres

¿Se puede decir que has empezado una nueva vida?

Yo tenía una vida estupenda no tengo que cambiarla. Me encanta mi vida, no está definida por tener una pareja.

¿Crees en las segundas oportunidades?

Sí, creo.

¿Y con Iñigo la habría?

Seguro que con otra persona sí.

¿No te ha dado la tentación de mandarle un mensaje?

A eso no te voy a contestar. Ha pasado un tiempo y estoy bien, dentro de lo que cabe. El lito ha sido más rápido gracias a la Virgen. He llorado, ha habido momentos malos, no sabía qué había sucedido pero he tenido el apoyo de mi familia y mis amigos. No he estado sola en ningún momento.

Gtres

Te vemos más delgada.

Sí pero no sé, porque como como una lima. No estoy haciendo deporte, pero sí me encuentro más tranquila.

Se hizo viral el vídeo de Íñigo besando a otra mujer pero... ¿tú has visto cosas que los demás no sabemos?

No se hace leña del árbol caído, ha sido suficiente.



El 20 de noviembre es tu cumpleaños, si te felicita Íñigo, ¿le contestarás?

No lo sé. He cambiado de móvil. Él que haga lo que quiera.

¿Sientes rencor hacia Íñigo?

Creo que el rencor se acaba volviendo en tu contra a medida que pasa el tiempo. Es una palabra horrible.

Gtres

"No me da miedo quedarme soltera"

¿Tienes miedo a volver a enamorarte?

He aprendido bastante de esta experiencia.

¿Y miedo a quedarte soltera?

No. Cero. Con una buena pareja se está fenomenal pero sola también.

El tema de la maternidad, ¿te preocupa?

No particularmente. Los niños son fruto del amor y es una cosa que me gustaría compartir con alguien y compartir en familia. Es bueno para un niño tener a dos personas.

¿Habrá segunda parte de tu reality en Netflix?

Se ha barajado pero estamos en ello. Grabarlo supone mucho tiempo y tienes que encajarlo muy bien.