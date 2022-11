Este lunes 14 de noviembre, todo el equipo que ha trabajado para 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío', se despedían para siempre de la audiencia. Rocío Carrasco no pudo evitar emocionarse tras este final y con lágrimas en los ojos agradeció a todos "los que no le habían soltado la mano" en este viaje. "Solo quiero decir que esta andadura empezó hace dos años, que ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito y muy sanador y satisfactorio. Un camino donde todos los que están aquí en el plató y los de su casa, la marea fucsia, no me han soltado de la mano ni un solo segundo. Lo único que puedo hacer es dar las gracias", se expresaba la hija de Rocío Jurado dejando a unos colaboradores y a un público muy emocionados. Parece que la "marea rosa", junto a la protagonista, están satisfechas por todo lo logrado, que no es poco, pero lo que desconocían es que la otra parte también se pronunciaría.

A través de unos stories de Rocío Flores, la joven dejaba ver que está totalmente del lado contrario a su madre, incluso llegando a tirar todo lo recorrido por tierra defendiendo a la otra marea: "la marea azul". En el vídeo aparecen Rocío y su padre, Antonio David Flores, detrás de ella agradeciendo todo el apoyo que han recibido durante este año. "Me gustaría agradecer a las personas de la marea azul que me habéis apoyado durante todo este fin de semana", comenzaba diciendo la joven recalcando que su familia ha recibido muchas "injusticias", "El apoyo ha sido bestial y os lo agradezco de corazón".

Tras estas palabras, Antonio David Flores también ha querido aprovechar el vídeo de su hija para lanzar un mensaje: "Suscribo las palabras de mi hija. Hace concretamente un año vinisteis a Málaga y se hizo una concentración donde mostrasteis el rechazo a una mala praxis que está haciendo una productora contra mi familia y por ello estoy eternamente agradecido y os mando un beso enorme".