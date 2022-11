Siempre es un placer charlar con Alaska. Después de un año sin parar (radio, conciertos, televisión…), la cantante regresa al ruedo con Fangoria y 'Ex profeso', el último EP de una trilogía que ideó junto a su inseparable Nacho Canut. La cantante y presentadora acaba de ganar la Antena de Oro por 'Cine de Barrio', hablamos con ella de este reconocimiento, de cómo vivió los rumores de crisis con Mario Vaquerizo, qué es lo que más (y lo que menos) le gusta de su marido y si le afectan las críticas a sus discos.

El 5 de diciembre actuáis en el Wizink Center de Madrid para presentar estas canciones.

En 2022 hemos tenido 50 conciertos y queríamos despedir el año con un fiestón. Estaremos en el escenario con Nancys Rubias, Marta Sango y con dos DJs maravillosas.

¿Te sigues poniendo nerviosa en los conciertos?

No, sólo cuando comienzo una etapa. Es decir, el 5 de diciembre seguro que lo estoy: vestuario nuevo, canciones nuevas que nunca has cantado… Eso es lo que me pone nerviosa. Hay que ser sinceras, el primer día hay cosas que no te las sabes, que se te escapan.

Ana Ruiz

¿Hay Fangoria para rato?

Pues no nos planteamos nada. Llevamos 33 años con el grupo y nosotros vamos a día a día. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Que no podemos hacer planes. Nuestra idea es seguir. ¿Cuánto? No lo sé. Tenemos unos referentes peligrosos, gente más mayor que nosotros, como Raphael, Cher o Madonna, que siguen encima de un escenario. Mientras estemos tan bien como ellos, continuaremos.

Acabas de ganar la Antena de Oro por 'Cine de barrio', ¿te lo esperabas?

No, ¡pero me encanta! Este programa fue para mí el gran regalo de 2020 y siempre se lo agradeceré a Concha (Velasco). Es mi momento de placer semanal: ver la película, leerme el guión, pensar quién puede venir… Siempre digo de broma que si un día me echan me voy a encadenar a Prado del Rey.

También te has convertido en la nueva musa del terror del Museo de Cera de Madrid. ¿Eres miedosa?

Mucho, me da miedo todo. Si estoy sola en casa o en un hotel no puedo ver ni 'Cuarto milenio'. Cuando empiezan con las psicofonías cojo el mando y lo quito porque si no, no duermo.

Ana Ruiz

Ahora que se llevan tanto los musicales, ¿no te han propuesto hacer uno con tus canciones?

Sí, nos lo han propuesto varias veces, pero no es algo que nos guste.

Hace unos meses empezaron los rumores de que estabas en crisis con Mario Vaquerizo, ¿te afectó?

No afecta porque no era verdad. Pero si hubiera sido cierto, seguro que habría influido en la pareja y me habría afectado. Lo mismo estás solo medio peleado y se empeoran las cosas, pero en este caso, ni eso. Luego me enteré de que la información había salido de un ticktoker. ¡De un ticktoker! Para mí eso no es información.

23 años de vuestra primera boda, ¿cuál es la clave de vuestro éxito como pareja?

Nuestro carácter, la paciencia. También seguir enamorada de Mario. Eso lo tienes o no lo tienes. Puedes tener épocas mejores o peores, pero si no estás enamorado, no hay nada que hacer. Yo he tenido otras relaciones, otros chicos, y cuando se te pasa… Tampoco nunca nos hemos dicho una palabra más alta que otra. Cuando se enfada, Mario suelta todo, y te lo dice una vez, y otra, y lo repite, y venga de nuevo… pero cuando lo suelta por completo, se le olvida. Y yo estoy tres días que lo mataría. Y ya está, supongo que como todo el mundo.



¿Qué es lo que más te gusta de Mario?

Él tiene una cosa como de patriarca, que cuida de todo el mundo. Es padre de sus padres, de su hermana, mi padre… Que está muy bien, pero a veces hay que pararle. Él necesita mucho de su gente y de sus amigos, yo necesito más mi espacio, y, la verdad, tiene un carácter estupendo.

Ana Ruiz

Después de tocar tantos palos, ¿te queda algún sueño por cumplir en el trabajo?

La verdad es que no. A veces tengo la fantasía de coger una furgoneta con Nacho (Canut) e irnos de gira por Estados Unidos. Pero es sólo eso, una fantasía.

La industria musical es un negocio duro. ¿Cómo has salido indemne?

Estando en la industria sin estar en ella. Me explico. Nosotros siempre hemos sido los raros y estamos acostumbrados a que no nos tengan en cuenta. Con Fangoria, en sus inicios, nos quedamos hasta sin discográfica porque decían que estábamos acabados, que tocáramos nuestros éxitos de los 80. Estamos en otro plano que nos permite tomar perspectiva.

Y las críticas a tus discos, ¿te importan más o menos que antes?

Me importan cero. Otra cosa es que cuando las leo, a veces me encabrono. Caretas fuera: no es agradable. Pero nunca contesto. Ahora encima tenemos las críticas de las redes sociales.

CINCO CANCIONES NUEVAS Y UN CONCIERTAZO.

Ahora vivimos tiempos convulsos, una guerra de por medio, ¿te preocupa el futuro?

Yo nunca he sido optimista. Y las redes sociales, una vez más, me reafirman. Hay uno que de repente te dice 'vete a tu país, mexicana de mierda' y digo 'voy a ver quién es este señor'. Y en su perfil, este señor pone 'amo al mundo, respetémonos, abajo el fascismo'. Eso es el mundo: eso somos nosotros. Yo vengo del punk, donde se decía que todo el mundo era malo y lo tengo muy interiorizado.

Cuando no estás trabajando, ¿con qué disfrutas?

La verdad es que tengo la suerte de que todos mis trabajos son aficiones. Pero bueno, dejando eso de lado, me gusta estar con mi madre, ver a los amigos, regar las plantas, ver series…

Por cierto, ¿cómo está tu madre, América?

Bien, 93 años y como siempre, muy animosa. Desde las 7.30 de la mañana arreglada como un pincel para desayunar. Tiene una red de amigas que es estupenda y están muy pendientes de ella.