Ya ha pasado un año desde que salió a la luz la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. Muchas fueron las polémicas que saltaron desde el anuncio de la ruptura entre el malagueño y Olga Moreno, más el inicio de su nueva relación con la periodista, pero parece que todo se ha calmado un poco. Mismamente ayer, 15 de noviembre, Rocío Flores y su padre, muy unidos, mandaban un mensaje de agradecimiento a la 'marea azul' por todo el apoyo recibido con el tema de los documentales de Rocío Carrasco. Esa misma marea está enamorada de la pareja que forman Marta y Antonio David, y están deseando que den nuevos pasos en su relación.

¿Hay boda a la vista? La periodista ha dejado claro, en más de una ocasión, que quiere pasar por el altar con el malagueño, ¿será este 2023 cuando suenen campanas de boda? "Antes de lo que os pensáis", confesaba Marta Riesco sobre el tema. Con estas últimas declaraciones, la periodista juega al despiste sobre su posible enlace con el ex guardia civil. Aún Antonio David y Olga Moreno no han firmado el divorcio, pero algún día tendrán que dar ese paso sí quiere avanzar con la periodista.

Gtres

Parece que la boda podría celebrarse porque ya no existen malos rollos entre Marta Riesco y Rocío Flores, hija de su chico. "A Rocío la puedes ver como una persona seria y da un sensación de distancia. Pero no tiene nada que ver Rocío es una persona super amable, super cariñosa, que ha estado muy pendiente de mí durante estos meses que me ha pasado de todo. Que esté aquí aguantando todo este chaparron el día que presenta un evento es algo que le voy a agradecer toda mi vida", le decía la periodista a la joven en un photocall y no podía aguantar las lágrimas.