Antonio David Flores no pierde la oportunidad para ganarse la vida. Desde que 'Mediaset' quiso prescindir de él, el malagueño se ha embarcado en nuevos proyectos como su canal de 'Youtube'. Aprovechando ese tirón, Flores ha querido dar un paso más y lanzaba otro proyecto que tiene mucho que ver con su plataforma y con la famosa 'marea azul'. Son muchos los que están del lado del ex colaborador en todo este revuelo mediático con Rocío Carrasco. Un día después del final de 'En el nombre de Rocío', su hija Rocío Flores y Antonio David mandaban un mensaje a su seguidores agradeciendo todo el apoyo recibido: "Me gustaría agradecer a las personas de la marea azul que me habéis apoyado durante todo este fin de semana", decía Rocío Flores mientras su padres la apoyaba por detrás: "Hace concretamente un año vinisteis a Málaga y se hizo una concentración donde mostrasteis el rechazo a una mala praxis que está haciendo una productora contra mi familia y por ello estoy eternamente agradecido y os mando un beso enorme".

Es tanto el apoyo que siente por sus seguidores, por su 'marea azul', que el ex colaborador ha querido creer una línea de utensilios de cocina que llevan impresos el lema que ha adoptado durante estos años: #YoMeRebeloAD. La línea de productos se basa en un juego de dos tazas, un cucharón de madera o un delantal, pero también tiene pensado lanzar "próximamente" una bolsa de tela para ir a la compra.