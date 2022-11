Antonio David Flores lanza un mensaje a Raquel Mosquera. El padre de Rocío Flores ha reaparecido en su canal de YouTube para analizar la polémica entrevista que la viuda de Pedro Carrasco ofreció en 'Sábado Deluxe'. Además de desmentir todas las acusaciones que Rocío Carrasco ha vertido contra ella y hablar de cómo era la relación entre padre e hija, reveló el motivo por el que todavía no la había demandado. "No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre" comentó.

Ahora Antonio David Flores, cuya novia Marta Riesco entrevistó a su hija Rocío dando muestra pública de su reconciliación, ha querido comentar la complicada entrevista que vivió Raquel Mosquera en su canal de YouTube defendiendo su papel. "Raquel Mosquera se mantuvo firme a pesar de todos los obstáculos y las mentiras de algunos, aunque parece que siempre cuentan verdades... Raquel contó todo con la verdad por delante y aunque intentaron hacerle dudar sobre mí y sobre sus propias vivencias, no consiguieron dejarla por los suelos", dijo y le dio un consejo si todavía se plantea demandar a Rocío Carrasco.

"Como ha hecho dos documentales. Entiendo que ese dinero lo habrá facturado ella. Por lo que Raquel Mosquera ahora es momento de demandarla porque ahora sí que tendrá dinero" fueron las palabras de Antonio David Flores a la viuda de Pedro Carrasco. Además, también comentó la situación económica de Fidel Albiac. "El que quizá no se declararía insolvente es Fidel Albiac, con todas las sociedades y propiedades que tiene" decía el padre de Rocío Flores delatando los nombres y propiedades del marido de su ex ya que son datos públicos. El ex guardia civil también tuvo unas palabras hacia Jorge Javier Vázquez y su manera de tratar a Raquel Mosquera en el 'Deluxe'. "No conseguiste sacar de quicio a Raquel Mosquera en toda la entrevista. Le sacas el tema del documental, le achacas de que no lo ha visto. Perdóname. No le hace falta. Te recuerdo que ella ha vivido todo lo que Rocío Carrasco ha contado en su documental", comentó.

Pero Antonio David Flores no ha sido el único que ha tenido unas palabras hacia Raquel Mosquera. La propia Rocío Carrasco contestó a la viuda de su padre en 'Sálvame' y la última entrega de 'En el nombre de Rocío'. "La misma poca vergüenza de siempre, creo que te lo he resumido bien", comentó.