Blanca Suárez habla sobre Javier Rey y cuenta quién es su hombre diez para ella. La talentosa y guapísima actriz española acudía este jueves a la fiesta de una conocida revista masculina en la que los hombres eran los grandes protagonistas. Blanca mantiene una relación muy consolidada con su compañero de profesión y vida, Javier Rey. Sin embargo a ninguno de los dos les gusta hablar en público sobre su romance, pero ello no significa que no se encuentren de lo más felices y enamorados. Por eso, cuando los medios le han preguntado sobre si Javier es un hombre de diez, ella no ha dudado en reconocerlo y además añadir que su chico ya había recibido un premio por ello.

Eso sí, si tiene que elegir a alguien para darle el premio del hombre del año, Blanca Suárez elige a su mascota: Pistacho. Su más fiel compañero es para ella el hombre del año, y no nos extraña, pues desde que lo adoptó hace ya casi diez años, su perrito teckel de pelo duro se ha convertido en su mejor amigo. Una mascota que seguro que se lleva a las mil maravillas con su pareja Javier Rey.

Blanca también aprovechó para agradecer la grana cogida en cines que está recibiendo su última película en cartelera 'El cuarto pasajero'. "Está yendo muy bien, es un triunfo muy importante", señaló la intérprete. Tampoco desaprovechó la oportunidad para reconocer el brillante triunfo de su compañera Ana de Armas a la que solo le puede desear que le sigue yendo así de bien y siga triunfando tanto o más que ahora.